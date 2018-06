„Waldi“ hat sich auch von der CSU entfremdet

Berlin (dpa) - Boxmoderator Waldemar Hartmann (64), der bald vom ARD-Bildschirm verschwindet, wehrt sich gegen Klischees über seine Person.

„Ich war nie bei der CSU. Wieder so ein Vorurteil. Viele denken das“, sagte „Waldi“ der „Tageszeitung“ (taz/„Sonntaz“) vom Samstag. Er sei mal CSU-nah gewesen: „Das konnte man bis vor ein paar Jahren sagen. Dann kam mal der Tag, an dem ich mir die Politfiguren näher anschaute.“ Er sei bei der Jungen Union gewesen, aber „da scheidet man mit dem 35. Lebensjahr aus“.

Am Mittwoch war bekanntgeworden, dass die ARD Hartmanns Boxvertrag zum Jahresende auslaufen lässt, nachdem es vorher schon eine Trennung beim Fußball-Talk „Waldis Club“ gegeben hatte. In einem dpa-Interview hatte Hartmann der ARD danach vorgeworfen, „unsensibel“ zu sein, weil er nur per Mitteilung informiert worden sei. Er fühle sich als Opfer von „Altersdiskriminierung“. In der Mitteilung hieß es: „Im März 2013 erreicht Waldemar Hartmann das Alter von 65 Jahren.“ Nachfolger bei „Boxen im Ersten“ wird ab Januar NDR-Moderator Alexander Bommes (36).

