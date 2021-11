Waldhausen:2:0-Sieg mit Traumtor

2:0 und ein Traumtor: Der SV Waldhausen hat in der Fußball-Landesliga beim TSV Bad Boll gewonnen. SVW-Trainer Jens Rohsgoderer hatte vor der Begegnung einige Umstellungen in seiner Mannschaft vornehmen müssen. Timo Kamm konnte aufgrund einer Verletzung, die er sich am letzten Spieltag zugezogen hat, nicht spielen. Philipp Schiele konnte wegen Krankheit nicht eingesetzt werden. Dazu kam beim Abschlusstraining am Donnerstag noch eine weitere Hiobsbotschaft, Spielführer und Torwart Dennis Wille verletzte sich bei einem Zweikampf und musste gegen Bad Boll ebenfalls passen. Für ihn rückte Urgestein des SVW, Benny Hauser, der reaktiviert worden ist, ins Tor.

Mit gewohnt sicheren Paraden hielt er sein Tor über die 90 Minuten bravurös sauber. Nach nur zwei Punkten aus den vergangenen vier Spielen wollten die Jungs vom Härtsfeld endlich wieder einen Sieg einfahren. Das zeigten sie von Beginn des Spiels an. Der SVW hatte im Verlaufe der ersten Halbzeit ein leichtes Übergewicht, wobei die seit sechs Spielen ungeschlagenen Spieler aus Bad Boll immer wieder ihre spielerische Klasse aufblitzen lassen konnten. Doch an diesem Spieltag stand die Abwehr von Waldhausen um ihren Kapitän Leon Weber felsensicher. Den Rest, wie bereits erwähnt, eliminierte Benny Hauser fehlerlos und sicher. In der 43. Minute war es soweit. Der starke Kevin Mayer wurde 18 Meter von dem Gehäuse von Bad Boll angespielt, er vernaschte seinen Gegenspieler und schoss mit einem Traumtor in den rechten Winkel des Bad Bollers Gehäuse ein. Der Torwart von Bad Boll hatte gegen diesen Gewaltschuss keine Chance. Nach der Pause drückte Bad Boll aufs Tempo. Später war Waldhausen wieder besser ins Spiel. Wieder war es Kevin Mayer, der durch einen von Jefrey Janik getretenen Freitsoß per Kopf auf Wesley Wicker direkt abgelegt hat, dieser machte es nun besser und schoss mit einem Direktschuss in der 79. Minute zum viel umjubelten 2:0 ein.