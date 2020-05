150 Haushalte haben am vergangenen Wochenende, dem eigentlichen Waldfesttermin, das „Rengetsweiler Waldfest dahoim“ gefeiert und dabei indirekt den Verein unterstützt. Denn durch die Corona-Krise musste auch das 51. Rengetsweiler-Waldfest ausfallen.

Doch die Verantwortlichen wussten sich zu helfen und starteten das „Waldfest dahoim“ mit einer „guten Appetit Kühltasche“, die mit originalen Festartikeln, einigen Flaschen Fest-Bier, alkoholfreien Getränken, Brötchen, vakuumverpackten Grillgut (Steak und Würste) sowie einer Salatgurke und mit einem Lebkuchenherz gefüllt war.

Im Umkreis von etwa 30 Kilometer, teils waren es auch einige Kilometer mehr, wie die Vorsitzende Monika Huber erwähnte, von Markdorf bis Schwenningen auf dem Heuberg, waren Bestellungen eingegangen. „Schließlich waren es langjährige Besucher die bei dieser einmaligen Aktion unseren Verein unterstützten.“ So wurden an die 150 Haushalte am Samstag von den Mitgliedern angefahren und die reichlich gefüllte Kühltasche mit dankenden Worten überreicht und mit der netten Einladung an den Besuch des Rengetsweiler-Waldfest vom 8. bis 10. Mai 2021 erinnert.