Das traditionelle Waldfest der Musikkameradschaft in Hausen ob Verena am 1. Mai darf dieses Jahr wieder stattfinden. Die Musikanten stehen ab 11 Uhr an der Pflanzschutzhütte beim Oberen Spielplatz/Zundelberg parat und bieten für die Gäste neben Blasmusik Herzhaftes vom Grill an. Das Fest findet bei trockener Witterung statt. Bei unklarer Wetterlage wird im Internet unter www.musikkameradschaft-hausen.de um 9 Uhr veröffentlicht, ob es stattfindet.