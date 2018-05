Waldburger Burglauf geht in zweite Runde

Nach der Premiere im vergangenen Jahr geht der Waldburger Burglauf am 14. Juli in die zweite Runde. Die Veranstalter rufen ambitionierte Läufer, Hobbyläufer, Familien sowie Kinder und Jugendliche der ortsansässigen und umliegenden Schulen und Vereine auf, mitzumachen. Der Staffelwettbewerb eigne sich auch als Team-Veranstaltung für Firmen, heißt es in der Ankündigung.

Der besondere Reiz beim Waldburger Burglauf liege in der sportlichen Herausforderung durch den ambitionierten Höhenunterschied beim Burgaufstieg sowie dem Panoramablick entlang der Laufstrecke auf die naheliegenden Alpen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Angeboten werden neben den Haupt- und Staffelläufen über zehn Kilometer auch vereinfachte Kinder- und Jugendläufe über 1,5 beziehungsweise zwei Kilometer. Ergänzt wird das Wettbewerbsangebot in diesem Jahr um eine vier Kilometer lange Nordic-Walking-Strecke. Beim Staffellauf ab 16 Jahren können bis zu fünf Läufer gemeinsam an den Start gehen und die Gesamtstrecke (fünf Runden à 2000 Meter) meistern.

Aufwärmprogramm

Start und Ziel sowie die Wechselzone befinden sich direkt auf der Hauptstraße vor dem Dorfplatz. Unmittelbar vor den Läufen wird ein gemeinsames Aufwärmprogramm unter professioneller Leitung angeboten. Während der Veranstaltung findet auf dem Dorfplatz eine Moderation mit Livebildern vom Burgaufstieg statt, es gibt außerdem ein Imbiss- und Getränkeangebot.

Die Kinder werden direkt im Zieleinlauf mit einer persönlichen Medaillenübergabe für ihre sportliche Leistung belohnt. Jeweils im Anschluss an die Läufe finden die Siegerehrungen für die Gesamt- und Altersklassensieger mit Preisen auf dem Dorfplatz statt.

Dorfplatzhockete am Schluss

Zum gemeinsamen Ausklang gibt es gleich nach der Siegerehrung des Haupt- und Staffellaufs eine Dorfplatzhockete mit Livemusik mit dem Duo „Shakes-Bier“.