Waldbeuren jubelt über sein neues Heimatbuch

Das Geheimnis ist gelüftet: Der Bildband „Die Geschichte von Waldbeuren in Bildern und Text“ liegt jetzt vor. Die Vorstellung des Waldbeurer Heimatbuches, nach der Chronik von Max Hornstein anno 1996 das zweite, war zugleich ein glänzender Start ins Ju-biläumsjahr „800 Jahre Waldbeuren“.

Es waren Lilli und Josef Rumpel, die das Gerüst für die neue Dokumentation erarbeitet hatten. Die Waldbeurer Dorfgemeinschaft identifizierte sich alsbald mit dem Vorhaben, und selbst die junge Generation fand Gefallen an der Unterstützung. Ohne sie alle hätte dieser Tag nicht stattfinden können, bekundete Lilli Rumpel. 228 schwarzweiße Bilder, teils aus der Zeit, als hierzulande die ersten Kameras in Funktion traten und 33 Farbfotos bis in die Gegenwart dokumentieren das Geschehen im Dorf am Ried. Bei der Familie Rumpel und in der Buchhandlung Scherer in Ostrach steht der Band zum Kauf bereit.

Dass man auch im Dorf eine Festivität mit Kammermusik eines Streichquartetts umrahmen kann, bewies die Veranstaltung im Festsaal der „Alten Mühle“ in Waldbeuren. Ostrachs Bürgermeister Christoph Schulz blieb es vorbehalten, die Gäste zu begrüßen, allen voran die Bürgerinnen und Bürger von Waldbeuren und der Ortschaft Burgweiler mit Ortsvorsteher Wolfgang Richter, die Bürgermeister-Stellvertreter Siegmund Bauknecht und Matthias Seitz, Oberförster .i. R. Lothar Zier und Gemeinderat Anton Michel aus Königseggwald und Ortsvorsteher Adolf Kneer von Pfrungen als Vertreter der benachbarten Riedanliegergemeinden, sowie Walter Bosch vom „Geiger“-Verlag in Horb. Das Ostracher Gemeindeoberhaupt gab der Bewunderung über die Initiativen der Familie Rumpel und der Dorfgemeinschaft Waldbeuren zum Ausdruck, die Dank und Lob sowie nicht zuletzt die volle Unterstützung durch die Gemeinde verdienten.

Wissenslücken gefüllt

Die Historiker Max Hornstein und Karl König, moderiert von Alfred Stecher, füllten im Dialog Lücken des Wissens über die Vergangenheit des Ortes Waldbeuren, insbesondere die Zeit, als die seinerzeit selbstständige Gemeinde in freiwilligem Zwang im Jahr 1924 nach Burgweiler eingemeindet wurde. Über hoch interessante Episoden gab es reichlich zu lachen. Karl König mit einem Seitenblick auf Bürgermeister Schulz: „Politik war auch damals nicht einfach.“ Weshalb Waldbeuren ein Handwerkerdorf war, begründete der Chronist mit dem Hinweis auf ein paar landwirtschaftliche Großbetriebe und zahlreiche „Kleine“, die nur durch Zuerwerb ihre Inhaber ernähren konnten. Max Hornstein war seit dem Erscheinen seiner „Chronik“ nicht müde geworden, in Archiven die Zeit vor der ersten urkundlichen Erwähnung, also vor 1210, zu erkunden -- und er wurde fündig anhand von Aufzeichnungen über den Bau und die Bedeutung der Kapelle und der zu ihr gehörenden Güter.

„Wenn man den Bildband betrachtet, sieht man das Heimatdorf mit anderen Augen“, sagte Josef Rumpel, während seine Frau Lilli kein Hehl daraus machte, dass mehr als ein Anlauf nötig gewesen war, um zum Ziel zu gelangen. „Die kleine Geschichte von Waldbeuren ist das Spiegelbild der großen Geschichte um sie herum!“ Waldbeurens Ortsvorsteher Wolfgang Richter hatte für sie Blumen bereit und bestätigte, dass der neue Bildband die Erwartungen weit übertreffe. Das sporne die Dorfgemeinschaft dazu an, gemeinsam mit Ortschaft und Gemeinde die Phase der Vorbereitungen für die Jubiläumsfeierlichkeiten im Mai kommenden Jahres mutig in die Hand zu nehmen. Das „Dorf mit Zukunft“ werde sich dann von seiner besten Seite zeigen.