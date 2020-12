Waldbesitzer sagen in Corona-Zeiten Danke

Mit einem gespendeten Christbaum sagen die Waldbesitzer aus dem Westallgäu symbolisch Danke für die Leistung der Mitarbeiter der Asklepios-Klinik Lindau in der Corona-Pandemie, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Am Dienstag wurde der Klinik, stellvertretend für die Krankenhäuser, Senioren-und Pflegeheime im Westallgäu, symbolisch ein Christbaum – eine Tanne – von der Waldbesitzervereinigung Westallgäu übergeben. „Wir wollen uns mit dem gespendeten Baum symbolisch bei den Menschen bedanken, die sich für die Gesundheitsversorgung in unserer Region einsetzen und ein Zeichen der Hoffnung setzen, die Krise gemeinsam zu meistern“, So der Geschäftsführer der WBV Westallgäu, Andreas Täger. Der Christbaum stand bis vor kurzem noch im Betrieb der Familie Strodel in Rothkreuz aus Weißensberg. Inzwischen steht die Tanne in der Cafeteria der Klinik die für die Mitarbeitenden geöffnet ist.