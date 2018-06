Wahllokale in Schleswig-Holstein öffnen

Kiel (dpa) - In Schleswig-Holstein hat die mit Spannung erwartete Landtagswahl begonnen. Die bisher in einer schwarz-gelben Koalition regierende CDU will mit ihrem Spitzenkandidaten Jost de Jager wieder stärkste Partei werden. Dabei wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der SPD erwartet. Die Sozialdemokraten mit dem Spitzenkandidaten Torsten Albig streben ein Bündnis mit den Grünen und dem Südschleswigschen Wählerverband an. Die FDP mit Spitzenkandidat Wolfgang Kubicki hat wieder bessere Chancen, erneut in den Landtag zu kommen. Dort wird erstmals auch die Piratenpartei erwartet.