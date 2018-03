Wahlkampf hat begonnen

Langenargen - Jetzt geht’s ans Eingemachte: Die Bürgerinitiative schießt gegen den Bürgermeister, der wehrt sich und teilt ebenfalls aus. Dabei gibt es auf die Frage, ob der Grünstreifen am Mooser Weg bebaut werden soll, nur eine richtige Antwort – ja oder nein. Die Entscheidung möge jeder für sich fällen.

Was für die Initiative zum Problem werden könnte, ist die Vorgabe, dass genügend Langenargener abstimmen müssen. Da ist es nicht sehr hilfreich, wenn auf der Wahlbenachrichtigung der Gemeinde zwar steht, dass es um einen Bürgerentscheid am 18. März geht, aber mit keinem Wort das Thema erwähnt ist. Umfassende Berichterstattung in der Schwäbischen hin, Informationsbroschüre her – ein klarer Hinweis hätte nicht geschadet.