Wahlkalender 2009 - Termine und Themen

Parteitage, Kundgebungen, Sommerreisen - im Super- Wahljahr 2009 stehen viele wichtige Termine an. Der dpa-Wahlkalender hilft, die Übersicht zu behalten:

17.08.

- Beginn der Wahlkampftour der Grünen zur Bundestagswahl in Berlin, mit den Spitzenkandidaten Renate Künast und Jürgen Trittin sowie den Bundesvorsitzenden Claudia Roth und Cem Özdemir. - Kanzlerin Angela Merkel wird zu einer CDU-Kundgebung zur Bundestagswahl auf Norderney erwartet.

18.08.

- In Nordhausen tritt Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einer CDU- Wahlkampfveranstaltung mit Thüringens Ministerpräsident Dieter Althaus auf. - Bei einer SPD-Wahlkampfkundgebung in Freiburg spricht Kanzlerkandidat und Außenminister Frank-Walter Steinmeier. - Bundeswirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) ist für eine CDU-Wahlkampfveranstaltung im nordrhein-westfälischen Frechen angekündigt.

19.08.

- SPD-Chef Franz Müntefering nimmt an einer Wahlkampfveranstaltung in Hamburg teil.

20.08.

- FDP-Vize Cornelia Pieper schickt in Halle den FDP-Wahlkampftruck auf Deutschland-Tour. - CSU-Chef Horst Seehofer spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung in Celle.

21.08.

- Kanzlerin Angela Merkel (CDU) beginnt ihre Wahlkampftour in Mecklenburg-Vorpommern in Zingst. - SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier ist auf Wahlkampftour in Rheinland-Pfalz.

22.08.

- Die SPD in Sachsen-Anhalt erwartet zur Auftaktveranstaltung für den Bundestagswahlkampf den Bundesvorsitzenden Franz Müntefering.

23.08.

- Abschluss der ARD-Sommerinterviews mit SPD-Kanzlerkandidat Frank- Walter Steinmeier. - ZDF-Sommerinterview mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

23.08.

- Die saarländische FDP veranstaltet in Saarbrücken einen Landesparteitag. - Die saarländischen Grünen kommen in Saarlouis zu einem Landesparteitag zusammen.

24.08.

- Die Deutsche Presse-Agentur dpa sendet ein gestrafftes Themenpaket vor den Landtagswahlen im Saarland, in Sachsen und in Thüringen am 30. August. - In Suhl sprechen bei einer CDU-Wahlkampfveranstaltung Thüringens Ministerpräsident Dieter Althaus und Bundeskanzlerin Angela Merkel.

25.08.

- Wahlkampfauftritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Bonn.

26.08.

- Zum Abschluss des Landtagswahlkampfes im Saarland gibt es in Saarbrücken eine Kundgebung mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). - In Berlin kommt der Bundestag zu einer Sondersitzung zusammen. Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum EU-Reformvertrag von Lissabon soll ein neues Begleitgesetz beraten werden. - In Erfurt wird zu einer FDP-Veranstaltung zur Landtagswahl Parteichef Guido Westerwelle erwartet.

27.08.

- Thüringens Ministerpräsident Dieter Althaus und Kanzlerin Angela Merkel treten bei einer Wahlkampfveranstaltung in Sonneberg auf. - Die Linke kommt in Erfurt zur zentralen Abschlussveranstaltung zur Landtagswahl mit Bundestags-Fraktionschef Gregor Gysi zusammen. - In Jena veranstaltet die FDP ihren Wahlkampfabschluss mit Parteichef Guido Westerwelle. - Die SPD beendet den Landtagswahlkampf im Saarland mit einem Auftritt von Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier.

28.08.

- In Thüringen beendet die CDU ihren Landtagswahlkampf mit Kanzlerin Angela Merkel (in Erfurt), die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Frank- Walter Steinmeier (in Jena). - Die sächsische SPD beendet in Dresden ihren Landtagswahlkampf mit Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier. - Die FDP beendet ihren Landtagswahlkampf im Saarland mit einer Veranstaltung in Saarbrücken, zu der Parteichef Guido Westerwelle angekündigt ist. Zum Abschluss des Landtagswahlkampfs der Linken tritt ihr Spitzenkandidat Oskar Lafontaine in Saarbrücken auf.

30.08.

- In Thüringen, Sachsen und dem Saarland werden neue Landtage gewählt. In Nordrhein-Westfalen wird die Zusammensetzung der Kommunalparlamente neu bestimmt. Auch die Bürgermeister werden neu gewählt.

01.09.

- Wahlkampfauftakt der schleswig-holsteinischen CDU mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsident Peter Harry Carstensen in Neumünster.

03.09.

- SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier tritt in Magdeburg bei einer Wahlkampfkundgebung auf. - CDU-Wahlkampfkundgebung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Freiburg.

04.09.

- In niedersächsischen Oldenburg werden zu einer CDU-Kundgebung Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen erwartet. - Kleiner Parteitag (Länderrat) der Grünen zum Start der Wahlkampfphase zur Bundestagswahl in Berlin.

06.09.

- Der Wahlparteitag der CDU zur Bundestagswahl findet in Düsseldorf statt. - Bei einer SPD-Wahlkampfveranstaltung in Salzgitter-Lebenstedt sprechen Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier und Bundesumweltminister Sigmar Gabriel vor einem Sonderkonzert von Rocksänger Peter Maffay.

07.09.

- Die Deutsche Presse-Agentur dpa sendet ein Themenpaket zur Bundestagswahl am 27. September. - Die Deutsche Presse-Agentur dpa startet ein „Koalitionsbarometer“. In unregelmäßigen Abständen werden anhand von Umfragen und Aussagen von Spitzenpolitikern Koalitionsvarianten beleuchtet. Zudem wird es in lockerer Folge die Rubrik „Wahlkampf-Splitter“ geben. - Wahlkampfveranstaltung der FDP Sachsen-Anhalt in Magdeburg mit Parteichef Guido Westerwelle.

08.09.

- In Berlin kommt der Bundestag zu einer Sondersitzung zusammen. Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum EU-Reformvertrag von Lissabon soll ein neues Begleitgesetz beschlossen werden.

10.09.

- Bei einer CDU-Kundgebung in Hannover sprechen Kanzlerin Angela Merkel und Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen.

12.09.

- Bürgerrechtsbündnis und Gewerkschaften rufen in Berlin zur bundesweiten Demonstration für Datenschutz und gegen Überwachung im Internet auf.

13.09.

- Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr SPD-Herausforderer Frank- Walter Steinmeier treffen bei einem TV-Duell aufeinander.

14.09.

- Die Deutsche Presse-Agentur dpa sendet ein Themenpaket zum Thema Schulen und Bundestagswahl. Zudem startet ein „Wahl-ABC“. - Kanzlerin Angela Merkel tritt bei einer CDU-Wahlkampfveranstaltung in Ulm auf.

15.09.

- SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier wird zu einer Kundgebung in Erfurt erwartet.

17.09.

- Die Deutsche Presse-Agentur dpa sendet ein Themenpaket zu den Landtagswahlen am 27.9. in Brandenburg und Schleswig-Holstein. - In Osnabrück tritt Bundeswirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) zusammen mit Niedersachsens Ministerpräsident Christian Wulff bei einer CDU-Wahlkampfveranstaltung auf.

18.09.

- CDU-Wahlkampfveranstaltung mit Kanzlerin Angela Merkel in Hamburg.

19.09.

- CDU-Wahlkampfveranstaltung mit Kanzlerin Angela Merkel in Braunschweig.

20.09.

- Sonderparteitag der FDP zur Verabschiedung des Wahlaufrufs mit Koalitionsaussage in Potsdam. - Kleiner Grünen-Parteitag in Berlin.

21.09.

- Die Deutsche Presse-Agentur dpa sendet ein gestrafftes Themenpaket zur Bundestagswahl am 27. September.

23.09.

- Konstituierende Sitzung des neuen saarländischen Landtags.

24.09.

- Wahlkampf-Höhepunkt der Grünen in Berlin.

25.09.

- CDU und SPD beenden ihren Bundestagswahlkampf in Berlin und Erfurt. In Hannover treten noch einmal Bundeswirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU), Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen und Ministerpräsident Christian Wulff (beide CDU) auf.

27.09.

- Bundesweit sind die Deutschen zur Wahl eines neuen Bundestages aufgerufen. In Brandenburg und Schleswig-Holstein werden neue Landtage gewählt.