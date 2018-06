Wahlen in Griechenland und Frankreich

Athen (dpa) - Die Griechen sind heute aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Alle Beobachter sprechen von einer Schicksalswahl für das vom Staatsbankrott bedrohte Land. Es werde darüber entschieden, ob Athen sein hartes Sparprogramm fortsetzt und weitere Finanzhilfen bekommt - oder ob Griechenland einen eigenen, anderen Weg gehen will. In Frankreich wird heute ein neuer Präsident bestimmt. Als Favorit der Stichwahl gilt der Sozialist François Hollande. Er liegt in allen Umfragen vor Amtsinhaber Nicolas Sarkozy.