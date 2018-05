Wahlen bestätigen bewährtes Schussenbole-Team

Die Narrenzunft Schussenbole Kehlen hat kürzlich ihre Mitglieder zur alljährlichen Hauptversammlung eingeladen. Nachdem Zunftmeister Berthold Sommerfeld die Sitzung eröffnet hatte, folgten unter anderem Berichte des Schriftführers und Kassiers. Simon Baur und Daniel Burkhart blickten auf ein erfolgreiches Jahr, in dem vor allem die neue Kehlener Dorffasnet sich sehr positiv auswirkte. Der Verein konnte auch wieder einige Neumitglieder begrüßen, und an Narrennachwuchs, dem sogenannten „Narrensamen“, fehlt es den Schussenbole glücklicherweise derzeit nicht.

Der Vorstandschaft wurde für ihre gute Arbeit in der vergangenen Amtszeit gedankt (samt Entlastung). Bei den Neuwahlen stellten sich alle Amtsträger zur Wiederwahl und wurden von der Versammlung in ihren Ämtern bestätigt. Auch wurden die neuen Kassenprüfer Hannelore Marte und Harald Eisele gewählt. Herzlicher Dank galt Simone Gartmann und Karl Saiger, die diese Tätigkeit in den vergangenen drei Jahren ausgeübt hatten.

„Wir sind einfach ein gutes Team, so macht viel Arbeit auch viel Spaß“, so Berthold Sommerfeld in seinem Dank an die Vorstandskollegen. Weiter gab der Zunftmeister einen Ausblick auf die anstehenden Themen 2018/2019 und berichtete über neue Informationen von Seiten des Narrenrings.

Im Namen der Vorstandschaft dankte Sommerfeld abschließend für den guten Besuch und für das entgegengebrachte Vertrauen und schloss die Sitzung damit.