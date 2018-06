Wahl spielt (noch) keine Rolle

Dass sich Politiker derzeit hinter einen Bahnhalt auf der Alb stellen: sei „Wahlkampfgeplänkel“, sagen manche. Wahr ist: Natürlich will es sich kein Politiker, der am 22. September in den Bundestag einziehen möchte, durch eine unbedarfte Äußerung beim Wähler verscherzen. Noch wahrer aber auch: Das gewichtigste Wörtchen redet bei einem solchen Projekt das Land mit. Und das wird von Grünen und Sozialdemokraten regiert. Das Land ist verantwortlich für den Schienenpersonennahverkehr und bestimmt, welche Strecken bedient werden. Und es waren bekanntlich die jetzigen Regierungsparteien, die im Angesicht von S21 immer wieder forderten: Den Nahverkehr nicht zu vernachlässigen. Aber auch Kreis und Lokalpolitik stehen in der Pflicht. Denn es besteht die Chance, die Laichinger Alb aus ihrem Schattendasein im öffentlichen Personennahverkehr heraus treten zu lassen. Sie ist eine historische.

Ach ja: In Bawü wird ja auch irgendwann wieder gewählt – 2016 genauer gesagt. Bis dahin wird sich zeigen, wem das Projekt auf Landes- und Kreisebene tatsächlich wichtig ist.