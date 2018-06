Wahl in Schleswig-Holstein

Kiel (dpa) - In Schleswig-Holstein hat die Landtagswahl begonnen. Die ersten Wähler gingen bereits kurz nach Öffnung der Wahllokale um 8.00 Uhr zur Abstimmung. Die bisher in einer schwarz-gelben Koalition regierende CDU will mit ihrem Spitzenkandidaten Jost de Jager wieder stärkste Partei werden. Dabei wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der SPD erwartet. Die Sozialdemokraten mit dem Spitzenkandidaten Torsten Albig streben ein Bündnis mit Grünen und Südschleswigschem Wählerverband an. Die Wahllokale schließen um 18.00 Uhr.