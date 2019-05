Wahl-Berliner Ben Barritt brilliert mit Folk-Jazz

Der Wonnemonat Mai hat in Ahlen, Alleshausen und Offingen gleich mit einem großen Ärgernis begonnen: In allen drei Dörfern haben Unbekannte schon vor der Mainacht den Ortsmaien zersägt. Weil sich die Ehrenamtlichen tüchtig ins Zeug legten, konnten dennoch überall noch prächtige Maibäume aufgestellt werden. Was bleibt, sind jedoch Empörung und Unverständnis über eine solche sinnlose Zerstörung.

Seit Jahr und Tag liegt der Ahlener Ortsmaien zur Vorbereitung im Alten Schulhof.