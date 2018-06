Wagner gelingt der Siegtreffer

Denkingen - Spvgg FAL 3:2 (2:1) - Tore: 1:0 Walz (15.), 2:0 Walz (22.), 2:1 Eigentor (43.), 2:2 F. Burgenmeister (71.), 3:2 Wagner (81.) - Schiedsrichter: M. Kempter (Sauldorf) - Zuschauer: 300 - Im Lokalderby tasteten sich beide Mannschaft langsam in die Partie hinein, ohne gefährlich vor dem jeweils anderen Tor aufzukreuzen. Nachdem die Hintermannschaft der Gäste offensichtlich von der tiefstehenden Sonne geblendet war, stand Heiko Walz plötzlich einschussbereit vor dem Tor. Diese Möglichkeit ließ sich der Denkinger nicht entgehen und schob souverän zur Führung für seine Farben in der 15. Minute ein. Mit einem einfachen Pass hebelte Tino Wagner kurze Zeit später die Abwehr der Spvgg F.A.L. aus und spielte Heiko Walz schön frei. Auch diese Möglichkeit nutzte Walz zum zweiten Treffer für den SV Denkingen. Gegen Ende des ersten Abschnitts schalteten die Gäste einen Gang höher und hatten nun mehr vom Spiel. In der 40. Spielminute scheiterte Manuel Stüver am glänzend reagierenden Torhüter Ingo Schwägler. Kurz vor der Halbzeit fiel dann doch noch der Anschlusstreffer durch ein Eigentor nach einem Eckball. Mit Beginn des zweiten Durchgangs konnte der SV Denkingen die Partie wieder offener gestalten. Torchancen blieben aber Mangelware, da die beiden Abwehrreihen nicht viel zuließen. Nach einem Konter konnte Mark Burgenmeister nur durch ein Foulspiel gestoppt werden. Den fälligen Straßstoß verwandelte Frank Burgenmeister sicher. In der Schlussphase spielten beide Mannschaften auf den Siegtreffer. Dieser fiel dann in der 81. Minute durch Tino Wagner nach einem schönen Pass in die Schnittstelle von Ralf Krich. Obwohl die Gäste bis zum Schluss alles versuchten wollte der Ausgleichtreffer nicht mehr fallen.

FC Überlingen - SC Konstanz-Wollmatingen 1:2 (1:1 ) - Tore:1:0 Kuczkowski (9.) 1:1 Trummer (34.) 1:2 Grimm (91.) - Zuschauer: 100 - SR: Karaüc (Friedrichshafen) - Den besseren Start hatten die Gastgeber. In der 9. Minute konnte Gästetorhüter Burger einen Freistoß von Unden nur abklatschen, Kuczkowski schaltete am schnellsten und erzielte per Kopf den Führungstreffer für den FC 09. In der Folgezeit versuchte Konstanz das Spiel an sich zu ziehen, klare Möglichkeiten ergaben sich zunächst aber nicht. FC-Torhüter Maier wurde in der 21. Minute erstamlas ernsthaft geprüft, als er einen Distanzschuß von Notarpietro parieren konnte. In der 28. Minute wurde Kuczkowski von Geßler mustergültig in Szene gesetzt, er vergab jedoch völlig freistehend vor Burger. In der 34. Minute nutzte Trummer die Unentschlossenheit der Überlinger Hintermannschaft zum Ausgleich. Die letzte Möglichkeit in der ersten Spielhälfte bot sich wieder dem FC 09, als Burger in der 41. Minute mit einer Glanzparade einen Freistoß von Geßler parieren konnte. Auch die erste Chance in der 2. Halbzeit konnten die Einheimischen für sich verbuchen, als Kuczkowski in der 56. Minute nach einem Zuspiel von Auer am Gästetorhüter scheiterte. In der 69. Min. verhinderte FC-Torhüter Maier mit einer Glanzparade den Konstanzer Führungstreffer. Wenig später parierte Maier einen Handelfmeter der Gäste. In der Schlussphase setzten die Gäste die durch den verletzungsbedingten Ausfall von Unden geschwächte Überlinger Hintermannschaft mächtig unter Druck, ohne zunächst zum Erfolg zu kommen. Als alles mit einem Unentschieden rechnete konnte Grimm in der Nachspielzeit dann doch noch zum glücklichen Gästesieg verwandeln.

Die weiteren Spiele:

FC Furtwangen – FC Villingen II 2:0 (2:0) – Tore: 1:0 Meier (15.), 2:0 Meier (30.) – Schiedsrichter: Faller (Buchenbach) – Zuschauer: 150

SG Dettingen/Dingelsdorf – FC Öhningen/Gaienhofen 3:1 (1:1) – Tore: 1:0 Daub (25.), 1:1 Massler (42.), 2:1 Kienbacher (74.), 3:1 Daub (78.) – Schiedsrichter: Ebe (Friedrichshafen) – Zuschauer: 100

DJK Villingen – VfR Stockach 4:1 (2:1) – Tore: 1:0 Selcuk (5.) - 2:0 Selcuk (20.), 2:1 Iannone (45.), 3:1 Cakici (65.),4:1 Heine (72. Foulelfmeter) – Schiedsrichter: Studinger (Denzlingen) – Zuschauer: 120

Hegauer FV –FV Donaueschingen 3:0 (1:0) – Tore: 1:0 Kohler (4.), 2:0 Eckstein (78.), 3:0 Mayer (81.) – Gelb/Rot: Jovanovic (82. FV Donaueschingen) – Schiedsrichter: Roeder (Teningen) – Zuschauer: 100

FC Rielasingen/Arlen – FC Neustadt 3:3 (2:1) – Tore: 1:0 Winterhalder (12.), 2:0 Lekavski (17.), 2:1 Gutscher (30.), 3:1 Lehn, S. (65.), 3:2 Gutscher (83.), 3:3 Katava (90. Handelfmeter) – Gelb/Rot: Winterhalder (83. FC Rielasingen/Arlen) – Schiedsrichter: Sajid (Waldshut) – Zuschauer: 100 (2:1)