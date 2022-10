Wärmewende: So heizen Deutschland und die Region

Heizöl, Pellets, Gas und Holz – die Preise bei vielen Energieträgern, die zum Heizen von Gebäuden verwendet werden, sind rasant gestiegen. Bis 2045 sollen besonders fossile Brennstoffe im Wärmesektor nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Dann will Deutschland klimaneutral sein und das betrifft auch das Heizen in Gebäuden. Im Wärmesektor stehen die Kommunen deshalb vor großen Herausforderungen.

In einer gemeinsamen Kooperation von CORRECTIV.Lokal und der Schwäbischen Zeitung wurden Daten der Landesämter für Statistik und des Bundesamtes für Statistik analysiert, die zeigen, welche Heizungen in neu gebauten Wohngebäuden zwischen 2016 und 2020 am häufigsten in Deutschlands Landkreisen eingebaut wurden.

Gasheizungen liegen in Wohngebäuden vorne

Insgesamt wurden zwischen 2016 und 2020 bundesweit in knapp 550.000 neuen Wohngebäuden eine Heizung eingebaut. Der Großteil der Heizungen wird mit Gas (44,86 Prozent) oder erneuerbaren Energieträgern (40,85 Prozent) geheizt, gefolgt von Fernwärme oder -kälte, Holz, Strom und Öl-Heizungen.

Unter erneuerbaren Energieträgern sind Geothermie, Umweltthermie (Luft/Wasser), Solarthemie, Biogas/Biomethan und sonstige Biomasse zusammengefasst. Darunter fallen beispielsweise auch Wärmepumpen.

Das Diagramm zeigt den absoluten Anteil in Prozent an verbauten Primärheizungen in neugebauten Wohngebäuden in ganz Deutschland.

Im Gegensatz zu fossilen Energieträgern verbrauchen sich diese Quellen nicht, wie zum Beispiel Kohle, die verbrannt wird, um Energie zu gewinnen. Erneuerbare Energieträger können dafür aber vom Wetter abhängig sein, wie zum Beispiel Solarthermie.

Neue Gebäude in Biberach heizen zu 66 Prozent mit erneuerbarer Energie

Der Anteil erneuerbarer Energien liegt besonders in Landkreisen im Süden und Westen über dem statistischen Mittelwert (42,31 Prozent). Im Gegensatz dazu wurden im Nordwesten der Republik zwischen 70 und 90 Prozent der neuen Wohngebäude mit Gasheizungen ausgestattet. Insgesamt liegen Gasheizungen im Mittelwert mit 42,76 Prozent knapp vor den mit erneuerbaren Energieträgern verbauten Heizungen.

Zwei Bespiele, die das verdeutlichen:

Im Kreis Biberach liegt der Anteil an Heizungen, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden, bei 66 Prozent. Gasheizungen wurden zwischen 2016 und 2020 nur in 20 Prozent der neu gebauten Wohngebäude im Landkreis verbaut.

Spitzenreiter bei Gasheizungen ist Niedersachsen, hier wurden zum Beispiel im Landkreis Leer 91 Prozent der neuen Heizungen mit Gas als Betriebsart verbaut. Nur acht Prozent nutzen erneuerbare Energien.

Kommunale Wärmepläne zur klimaneutralen Wärmeversorgung

Baden-Württemberg gehört zu einem der Spitzenreiter der Bundesländer, die im Wärmesektor auf erneuerbare Energien bei neuen Wohngebäuden setzen. Der Ministerrat hat Ende September 2022 eine Weiterentwicklung des landeseigenen Klimaschutzgesetzes beschlossen.

Das Bundesland soll bis 2030 die Treibhausgasemissionen um mindestens 65 Prozent reduzieren, spätestens 2040 soll die Klimaneutralität erreicht sein und damit fünf Jahre vor dem Bund. Die vorgesehenen Änderungen im Gesetz umfassen unter anderem eine Photovoltaik-Pflicht auf landeseigenen Gebäuden.

In neu gebauten Wohngebäuden werden in Baden-Württemberg bereits großflächig erneuerbare Energieträger genutzt, um Heizungen zu betreiben. Zusätzlich müssen die großen Kreisstädte den Regierungspräsidien bis zum 31. Dezember 2023 einen kommunalen Wärmeplan vorlegen.

Dieser soll als Grundlage für den Weg hin zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung dienen. Der kommunale Wärmeplan sei auch für andere Kommunen sinnvoll, schreibt das Umweltministerium Baden-Württemberg. In den Plänen sollen Einsatzmöglichkeiten der Energiequellen festgestellt und lokal umgesetzt werden.

Ulm setzt auf Fernwärme

Fernwärme und -kälte werden in Deutschland verglichen mit den anderen Betriebsarten nur wenig genutzt. Der Durchschnitt der in Wohngebäuden verbauten Primärheizungen, die Fernwärme oder Fernkälte nutzen, liegt bei 7,7 Prozent. Mit großem Abstand wurden nur in drei Landkreisen überdurchschnittlich viele Primärheizungen mit Fernwärme und Fernkälte eingebaut.

In Ulm wurden zwischen 2016 und 2020 60 Prozent an Primärheizungen mit diesem Energieträger eingebaut. Nur im Kreis Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern (66 Prozent) und im Kreis Flensburg in Schleswig-Holstein (87 Prozent) wurden mehr Heizungen dieser Art verbaut. Fernwärme wird überwiegend durch eine Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt und bei der Stromerzeugung produziert.

Aufgrund des Gasmangels muss die Fernwärme Ulm GmbH, welche die halbe Großstadt mit Wärme versorgt, einen Kohlekessel in Betrieb lassen. Laut SWR hat das Unternehmen nochmal 6000 Tonnen Kohle und sechs Millionen Liter Heizöl bestellt, um für den Winter gewappnet zu sein.

Eigentlich arbeitet die Fernwärme Ulm seit Jahren daran, den Treibhausgasausstoß zu verringern und hat dafür auch ein neues Blockheizkraftwerk gebaut. Da das Energiewirtschaftsgesetz des Bundes es aber momentan verbietet, Kohlekessel stillzulegen, wird mit diesem weiter Wärme produziert.

Weniger fossile Brennstoffe zwischen 2016 und 2020

Sonstige Heizungen, wie Holz, Strom und Öl-Heizungen machen im Mittelwert 7,22 Prozent den geringsten Anteil an neuen Primärheizungen in Wohngebäuden in Deutschland aus.

In Baden-Württemberg wurden zwischen 2016 und 2020 besonders viele Heizungen verbaut, die mit erneuerbaren Energieträgern betrieben werden. Im Landesmittelwert liegen sie mit 55,06 Prozent deutlich vor Gasheizungen (26,2 Prozent), Fernwärme und -kälte (10,93 Prozent) und anderen Betriebsarten, wie Holz, Strom und Öl (7,82 Prozent).

So heizt die Region

In unserer Region gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Heizungen, die in den Wohngebäuden in den Landkreisen verbaut wurden. Mit 67,6 Prozent liegt Sigmaringen bei den eingebauten Heizungen, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden, vor Biberach (65,9 Prozent).

Im Kreis Ulm wurden in 335 von 554 Neubauten mit einer Heizung ausgestattet, die mit Fernwärme oder Fernkälte betrieben werden. Das entspricht 60,5 Prozent der Neubauten. In den umliegenden Landkreisen spielen diese Heizungen nur eine geringe Rolle, in keinem Kreis wurden mehr als zehn Prozent der neuen Heizungen mit dieser Betriebsart verbaut.

Bei den Gasheizungen liegt der Bodenseekreis mit 39,6 Prozent der neu verbauten Heizungen in der Region vorne. Schlusslicht ist der Kreis Ulm mit 15,2 Prozent an Gasheizungen. Der Landesmittelwert liegt in Baden-Württemberg bei 26,2 Prozent.

Neu gebaute Wohngebäude haben nur geringfügig andere Heizungen, die zum Beispiel mit Holz, Strom oder Öl betrieben werden. In der Region werden nur im Kreis Lindau und im Ostalbkreis knapp über zehn Prozent der Gebäude damit beheizt.