Wärmestube Tuttlingen freut sich über Spende

Spendengelder, die anlässlich der Launch-Party zum Start der „Dreiklang-SBH-Kampagne“ zusammengekommen sind, konnte die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald Baar Heuberg an drei Institutionen aus der Region überreichen. Im Oktober feierte die Wifög mit zahlreichen geladenen Gästen ihr Marken-Launch für die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg oder den „Dreiklang SBH“ – und wurde dabei unter anderem von der Firma Bad Dürrheimer als Sponsor unterstützt. Der Verkauf der alkoholfreien Getränke erfolgte auf Spendenbasis. Groß war die Freude bei Wärmestube Tuttlingen über einen Scheck von 150 Euro. So zeigte sich die stellvertretende Schriftführerin des Fördervereins Wärmestube für den Landkreis Tuttlingen, Tanja Müller-Zaum, überrascht über die Einladung zur Launch-Party und der damit verbundenen Spende: „Wir freuen uns über jede Spende, denn ohne diese Unterstützung könnten wir unsere Arbeit nicht durchführen und Menschen in der Not helfen.“