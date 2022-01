Während der NFL-Finals: Gunst der Stunde nutzen

Alle Jahre wieder im Januar geht die NFL in ihre finalen Runden, und begeistert viele Menschen auch in Deutschland. Um den Sport auszuprobieren, bieten die „Aalen Legions“ der Aalener Sportallianz allen begeisterten Jugendlichen die Möglichkeit eines „Versuchstrainings“.

Die Playoffs um die US-Meisterschaft im American Football sind in vollem Gange und gefühlt die ganze Welt schaut dabei zu. Aber auch der Football in Deutschland und in Aalen ist sehr aktiv. Die „Aalen Legions“, eine noch junge Abteilung der Aalener Sportallianz, bereiten sich seit Anfang Dezember zunächst noch in der Halle auf die kommende Saison 2022 in der Landesliga Baden-Württemberg vor.

Am Samstag, 29. Januar, ab 14 Uhr veranstalten die „Legions“ in der Aalener Ulrich-Pfeifle-Halle ihr jährliches Try-Out, bei dem Football-begeisterte und interessierte Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren aus der Region diesen Sport auszuprobieren und danach Teil des Aalener Footballteams werden können. Zu Beginn des Try-Outs durchlaufen die Teilnehmer einen sogenannten „Mini Combine“ mit standardisierten Übungen, wie sie auch von NFL- und Collegespieler trainiert werden. Danach gibt es einen Querschnitt durch die Sportart American Football mit der Möglichkeit, verschiedene Aspekte des Sports kennenzulernen und auch selbst auszuprobieren. Als Grundsatz gilt: Jeder Jugendliche – unabhängig von Körpergröße und Körpergewicht – ist willkommen, und auch schwere, übergewichtige Jungs werden speziell gesucht, um wichtige Mannschaftspositionen besetzen zu können.

Die Verantwortlichen der „Aalen Legions“ freuen sich auf zahlreiche Jungs und Mädchen, die den Weg zum Football neu finden und können am 29. Januar schon jetzt einen interessanten, herausfordernden Nachmittag versprechen.

Für beste Betreuung wird gesorgt sein, insgesamt zwölf Trainer (einige davon selbst ehemalige Aalener Spieler) kümmern sich nicht nur beim Try-Out um das Wohl der Sportler.