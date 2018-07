Wachstum: Fallzahlen der Klinik steigen deutlich

Die Klinik Tettnang ist weiterhin auf Wachstumskurs. Das Haus der Waldburg-Zeil-Kliniken hat seit seiner Privatisierung vor fünfeinhalb Jahren die Anzahl der Patienten um fast 20 Prozent erhöht. Die Anzahl der ambulanten Behandlungen hat sich fast verdoppelt. Und, schrieb man in den Anfangszeiten nach der Übernahme noch tiefrote Zahlen, ist die Klinik nach Worten von Verwaltungsdirektor Jürgen Sachsenmaier „heute auf dem Weg zur schwarzen Null.“

„Wir sind weiter auf Expansionskurs“, meinte der Verwaltungschef gestern im Gespräch mit der SZ und erinnerte gleichzeitig an Zeiten, in denen das Krankenhaus noch in Trägerschaft des Bodenseekreises gewesen ist. „Da hatte Budgeteinhaltung oberste Priorität.“ Vorbei, der heutige Träger hat sich Wachstum auf die Fahnen geschrieben. Das zeigt sich zunächst mit Blick auf die Patientenzahlen. Im abgelaufenen Jahr bilanzierte das Krankenhaus mit seinen 265 Personalstellen (verteilt auf 390 Köpfe) mit 6400 stationären und 20 000 ambulant versorgten Patienten. Das sind 300 stationäre und 1500 ambulante Patienten mehr.

Sachsenmaier spricht in diesem Zusammenhang von einer „sehr guten Entwicklung“, die Klinik habe sich mit ihren drei Schwerpunkten Endoprothetik, Uro-Gynäkologie und Diabetes etabliert. Auch die andere Abteilungen wie die Innere und die Allgemeinchirurgie haben steigende Fallzahlen. Und, die Geburtenhilfe. 580 Babys kamen 2010 in Tettnang auf die Welt – so viel, wie seit 2001 nicht mehr. Sicher, die Tatsache, das die Oberschwabenklinik in Ravensburg im vergangenen Jahr viele Monate ohne Chefarzt war, hat mancher entbindenden Mutter den Weg nach Tettnang gewiesen.

Die Fallzahlen des Krankenhauses, das nach dem neuen Krankenhausplan des Landes ab 1. Januar 2011 von den ursprünglichen 185 Betten nur noch 140 Planbetten hat (bedingt durch kürzere Verweildauer und mehr ambulante Behandlungen – Anm. d. Red.), steigen auch durch das angedockte Medizinische Versorgungszentrum. Allein dadurch kommen pro Jahr 20 000 ambulante Patienten dazu. Das MVZ mit seinen zwei Orthopäden und einer Stelle für Physikalische und Reha-Medizin sei inzwischen voll in die Klinik integriert und steigere die Patientenzufriedenheit, sagt Sachsenmaier. „Unterm Strich war das MVZ ein richtiger und wegweisender Schritt.“ Fachliche Ergänzungen sind nicht nur angedacht, sondern auch in der Planung. Ein Antrag liege derzeit bei der Kassenärztlichen Vereinigung.