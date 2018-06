Wachsame Nachbarin vereitelt Einbruch

Rosenheim (dpa/lby) - Dank des aufmerksamen Blickes einer Nachbarin hat die Polizei in Bernau am Chiemsee vier Einbrecher geschnappt. Der Frau fielen am Dienstagvormittag mehrere Personen auf, die sich auf dem Nachbargrundstück bewegten. Die Polizei konnte kurz darauf das Quartett festnehmen. Wie das Polizeipräsidium Rosenheim am Mittwoch weiter mitteilte, waren die Personen in zwei Häuser eingebrochen. Des weiteren fanden sich im Auto der drei Männer und einer Frau weitere Schmuckstücke, die vermutlich auch aus Einbrüchen stammen. Derzeit versucht die Polizei, die rechtmäßigen Besitzer herauszufinden. Alle vier Tatverdächtigen, die aus Tschechien und der Slowakei stammen, wurden dem Ermittlungsrichter vorgeführt.