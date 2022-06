Wachablösung bei der Feuerwehr Magenbuch-Lausheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Magenbuch/Lausheim - Bei der Jahreshauptversammlung der Löschgruppe Magenbuch-Lausheim gab es Tätigkeitsberichte für die Jahre 2020 und 2021. Im vergangenen Jahr fiel die JHV coronabedingt aus. Löschgruppenführer Jürgen Haug konnte im Adler in Jettkofen eine große Anzahl von Wehrmännern begrüßen, darunter auch Hauptkommandant Eugen Kieferle und seinen Stellvertreter Martin Widmer. Ebenfalls dabei war Abteilungskommandant Hubert Strobel aus Einhart sowie die Löschgruppenführer Heiko Riegger aus Wangen und Patrick Weiß aus Levertsweiler.

In den Corona-Jahren gab es deutlich weniger Proben und Ausschutzsitzungen als sonst. Trotzdem galt es, einsatzfähig zu bleiben, so Haug in seinen Tätigkeitsberichten. Er berichtete von den Einsätzen in den vergangenen beiden Jahren und war froh, dass wenigstens eine Atemschutzübung in Ostrach stattfinden konnte. Alle Wehrmänner, die daran teilnahmen, waren begeistert. Sturm „Sabine“ hielt die Wehr wie anderorts ebenfalls in Atem, ebenso nach einem Starkregen mit Überschwemmungen. Es mussten vollgelaufene Keller ausgepumpt und Straßen wieder gesäubert werden. Unter anderem war die Wehr auch bei einem Kohlenmonoxid Unfall im Einsatz und bei einem Waldbrand in der Nähe des früheren Munitionsdepots. Auch bei einem Bagger-Brand auf einer Hofstelle war die Wehr vor Ort. Ein in den Reichenbach abgerutschter PKW musste geborgen werden.

Die Stärke der Löschgruppe liegt derzeit bei 23 Personen, davon die meisten jüngeren Alters. Austritte gab es keine. Mit Adrian Czalpinski, Katja Krahner, Levin Gaa und Tobias Hein gab es einen starken personellen Zuwachs.

Der Probenbesuch in 2021 war durchwachsen. Es gab aber für die besten Probenbesucher wieder Präsente. Haug sprach aber auch von Ausbildungsrückständen, die es gilt, wieder wettzumachen.

Beförderungen gab es auch: Alexander Schlegel, Robert Senn und Timo Suck wurden zum Feuerwehrmann, Tobias Steinhart zum Oberlöschmeister und Christoph Andelfinger zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Und es gab auch Ehrungen für 15- und 25-jährige Treue zur Löschgruppe.

Haug bedanke sich auch bei Hüttenwart Manuel Buck mit einem Geschenkgutschein, der für die komplette Bewirtschaftung zuständig ist. Die Renovierung der Feuerwehrhütte am Lausheimer Weiher war ein voller Erfolg. Alle waren mit Eifer dabei. Die Mannschaft hat hier einfach gut funktioniert, so Haug. Insgesamt wurden dabei 280 Arbeitsstunden aufgewendet.