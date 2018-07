VW-Fahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Ein leicht Verletzter und rund 15 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmittag in der Bodnegger Straße in Waldburg. Der 54-jährige Fahrer eines Kleintransporters fuhr laut Polizei gegen 12.15 Uhr von Schlier nach Waldburg. In der Ortsmitte wollte er eine abknickende Vorfahrtsstraße verlassen. Aus Unachtsamkeit fuhr der Ortsunkundige ungebremst geradeaus. Hierbei kam es zu einem heftigen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW. Der 46-jährige Fahrer des VW wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15 000 Euro.