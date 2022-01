VW durchbricht Gartenzaun und rollt gegen Garage in der Eugen-Bolz-Straße von Ravensburg

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Montag gegen 18.30 Uhr auf einem Grundstück in der Eugen-Bolz-Straße entstanden ist. Eine 21-jährige VW-Fahrerin stellte ihren Wagen in der Veit-Stoß-Straße ab, ohne ihn gegen Wegrollen zu sichern. Das Auto machte sich auf der abschüssigen Straße selbstständig, durchbrach einen Gartenzaun und schließlich das Garagentor eines 84-jährigen Grundstückbesitzers. Verletzt wurde niemand, der Schaden am VW beträgt laut Polizeibericht rund 1500 Euro.