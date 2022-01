Unglaubliche Fotos aus dem Weltall: So gewaltig ist der Vulkan-Ausbruch in der Südsee

Etwa 65 Kilometer von der Hauptstadt des Inselkönigreichs Tonga im Südpazifik ist am Freitag und Samstag der Unterwasser-Vulkan Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai ausgebrochen. Der Ausbruch war bis ins 2000 Kilometer entfernte Neuseeland zu hören. Zahlreiche Pazifik-Staaten registrierten in der Folge Tsunami-Wellen an ihren Küsten.

Der gewaltige Ausbruch des Untersee-Vulkans in der Nähe des Inselreichs Tonga war nach Ansicht von Experten der weltweit stärkste seit 30 Jahren. Erste Daten zeigten, dass es seit dem Ausbruch des Pinatubo auf den Philippinen im Jahr 1991 keine derartig heftige Eruption gegeben habe, sagte der Vulkanologe Shane Cronin von der University of Auckland am Montag dem Sender Radio New Zealand.

Der Vulkanausbruch in Tonga in der Bildergalerie:

Die Satellitenbilder zeigen die Entwicklung der Aschewolke nach dem unterseeischen Vulkanausbruch vor dem Pazifikstaat Tonga. Der Ausbruch war bis ins 2000 Kilometer entfernte Neuseeland zu hören. (Foto: Uncredited / NICT/dpa) Eine Aschewolke und Vulkanische Gase steigen nach dem Ausbruch eines unterseeischen Vulkans im Inselreich Tonga auf. Forscher sprechen von der stärksten Eruption nach einem Vulkanausbruch seit 30 Jahren. Der Ausbruch in der Südsee habe die Stufe fünf auf dem achtstufigen Vulkanexplosivitätsindex erreicht. Wäre der Hunga Tonga-Hunga Ha'apai an Land ausgebrochen, so wären die Auswirkungen "apokalyptisch" gewesen, sagte Vulkanologe Shane Cronin am Montag dem Sender "Radio New Zealand" (Foto: New Zealand High Commission / ZUMA Press Wire Service/dpa) Wie der BR berichtet, registrierten Wetterstationen weltweit nach dem Vulkanausbruch einen Anstieg des Luftdrucks. Auch in Garching bei München sei der Luftdruck innerhalb von 20 Minuten um 0,8 hPa (Hectopascal) gestiegen. (Foto: TONGA METEOROLOGICAL SERVICES / AAP Image/Government of Tonga) Dieses von Planet Labs PBC zur Verfügung gestellte Satellitenfoto zeigt eine Insel, kurz bevor der unterseeische Vulkan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai dort ausbricht. (Foto: Planet Labs Pbc / Planet Labs PBC/AP/dpa) Wenig später zeigt ein Satellitenfoto die gleichen Inseln während des Vulkanausbruchs vor Tonga so. Dadurch, dass sich der Vulkan erhebt, werden aus zwei Inseln eine. (Foto: Planet Labs Pbc / Planet Labs PBC/dpa) Der Ausbruch hat in weiten Teilen des Pazifiks zu Tsunami-Warnungen geführt. Japans Wetterbehörde hat eine Tsunami-Warnung für die eigene Pazifikküste mittlerweile wieder aufgehoben. (Foto: -- / Japan Meteorology Agency/AP/dpa) Dieses Satellitenbild der Japanischen Meteorologischen Agentur, zur Verfügung gestellt durch das National Institute of Information (NICT), zeigt die Dimension der Aschewolke im Vergleich zur Landmasse Australiens. Die Lage in Tonga ist weiterhin unübersichtlich, zu einigen Inseln konnte bisher noch kein Kontakt hergestellt werden. Zum Königreich gehören etwa 170 Inseln, auf denen rund 105.000 Menschen leben. (Foto: Japan Meteorological Agency / NICT/dpa) Menschen stehen am Hafenbecken von Tutukaka in Neuseeland und blicken auf ein Boot, das aufgrund starker Flutwellen im Hafen zu sinken droht. Der gewaltige Ausbruch hat im ganzen Pazifik-Gebiet Flutwellen ausgelöst. (Foto: Tanya White / NZME/dpa) Autos stehen im Hochwasser auf einem durch eine Tsunami-Flutwelle überschwemmten Parkplatz am oberen Hafen von Santa Cruz in den USA, knapp 120 Kilometer südlich von San Francisco. In Peru ertranken zwei Menschen an einem Strand in den Wellen. (Foto: Shmuel Thler / The Santa Cruz Sentinel/AP/dpa) 1 von 1

Der Ausbruch in der Südsee habe nach jetzigem Kenntnisstand die Stufe 5 auf dem achtstufigen Vulkanexplosivitätsindex erreicht, im Falle des gigantischen Pinatubo-Ausbruchs sei es Stufe 6 gewesen. Hätte sich die Eruption des Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai an Land ereignet, dann wären die Auswirkungen „apokalyptisch“ gewesen, so Cronin.

Die Lage in Tonga ist weiterhin unübersichtlich, zu einigen Inseln konnte bisher noch kein Kontakt hergestellt werden. Zum Königreich gehören etwa 170 Inseln, von denen 36 unbewohnt sind. In dem Inselkönigreich leben 105.000 Menschen.

Vulkan könnte weiter aktiv bleiben

Auch andere Pazifik-Staaten reagierten nach dem Vulkanausbruch mit Tsunami-Warnungen. Japan evakuierte 200.000 Menschen und in den USA gab es unter anderem in Kalifornien Überschwemmungen. Die japanische Wetterbehörde hat die Tsunami-Warnung mittlerweile zurückgenommen.

In Peru ertranken zwei Menschen an einem Strand in den Wellen. Die Bewohner Fidschis wurden dazu aufgerufen, Wassertanks abzudecken und im Fall eines Ascheregens in ihren Häusern zu bleiben.

Der unterseeische Feuerberg ist seit Dezember wieder aktiv. Unklar sei, ob der jüngste Ausbruch den Höhepunkt der Aktivität darstelle, sagte Cronin. Es könne auch sein, dass der Vulkan noch mehrere Wochen oder sogar Jahre unruhig bleibe.