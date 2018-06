VS lädt zum Public Viewing ein

Villingen-Schwenningen (sbo) - Noch ist es in der Frühphase und allenfalls verhalten wahrnehmbar, doch alle Zeichen deuten darauf hin: Das WM-Fieber wird in Kürze auch in Villingen-Schwenningen grassieren.

Viele Gastronomen bereiten sich bereits auf die Spiele vor. Neun Anträge auf die Ausrichtung von Public Viewings sind bislang beim Ordnungsamt der Doppelstadt eingegangen, lässt Pressesprecherin Oxana Brunner wissen.

In Villingen

In Villingen sind es laut Brunner das Baba Bistro in der Schelmengasse, das Zuma in der Färberstraße, das Gasthaus Ott in der Färberstraße und das Limba in der Schlösslegasse, die ihre Gäste mit der Möglichkeit zum gemeinschaftlichen Fußballschauen beglücken wollen. Außerdem lädt die Volksbank ihre Mitarbeiter am 27. Juni zum Public Viewing im Atrium beim Spiel Deutschland gegen Südkorea ein.

In Schwenningen

In Schwenningen haben ebenfalls bereits fünf Lokale ihre Anträge bei der Stadt eingereicht: das Planet Sports, das Eiscafé Gianotti, die Nara Shisha Bar, der Ostbahnhof sowie die Diamonds Lounge.

Generell, so Brunner, erfolge die Bearbeitung der Anträge recht zügig. Viele Gastronomen reichten ihre Anträge enorm kurzfristig, manchmal sogar erst am Tag des Spiels ein. Genehmigungspflichtig seien die öffentlichen Übertragungen vor allem hinsichtlich der Außenbewirtschaftung und mit Blick auf die Übertragungen mit Ton im Freien zu später Stunde.

Heißes Thema

Bereits vor vier Jahren war das vor allem in der Färberstraße ein heißes Thema in der Doppelstadt. Noch ehe das erste Spiel angepfiffen war, zeigten zwei Anwohner den Wirten die Rote Karte, indem sie bei der Stadt intervenierten. Dort sprach man sich nach etlichen Diskussionen und viel Aufregung für eine Ausnahmegenehmigung aus – der Ordnungsdienst wurde für Lärmmessungen eingespannt. Die Restriktionen für die Wirte in der Färberstraße gipfelten in der angeblichen Forderung eines städtischen Mitarbeiters gegenüber einem Wirt, dass nach einem Tor die Gäste nicht länger als 15 Sekunden jubeln dürften.

Ein Knackpunkt für viele Wirte dürften bei größeren Aktionen die Lizenzen für die Spielübertragungen und damit verbundene mögliche Kosten sein. Davon losgekoppelt können sich Gastronomen, die ein Public Viewing veranstalten möchten, beim Bürgeramt unter Telefon 07721/82 14 01 melden. (sbo)