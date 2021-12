VRH hilft den Flutopfern im Ahrtal!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Polizist Daniel Presch fügt dem bekannten Spruch „Die Polizei dein Freund und Helfer“ eine neue Facette hinzu. Als er im Juli die Bilder von der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal sah, packte er Gummistiefel ins Auto, opferte seinen Jahresurlaub und fuhr los, um den Menschen in ihrer Not zu helfen. Viele Begegnungen in den Flutgebieten berührten ihn sehr und oft genug waren es gerade ältere Menschen, die es besonders hart getroffen hat.

Gerhard Poost, der Ehrenvorsitzende des VRH, wandte sich an die Vorstandschaft und sagte: Hier muss geholfen werden! Schnell war man sich einig und überwies Daniel Presch die Spende in Höhe von 1000 Euro. „Der radelnde Weihnachtsmann mit Knecht Rupprecht“ ist die nächste Spendenaktion, die Presch zusammen mit seinem Kollegen Lukas Riess durchführt. Am 6. Dezember 2021 soll es losgehen. Von seinem Wohnort Staig soll es rund 500 Kilometer ins Ahrtal sein.

Wir vom Verein der Ruheständler wünschen ihm und seinem Mitstreiter viel Glück und Erfolg.