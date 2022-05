VR-Stiftung spendet Bodolz einen „Lebensretter“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Solche Geräte können Leben retten – sie sollten möglichst flächendeckend vorhanden sein“, betonte Felix Eisenbach, Bürgermeister der Gemeinde Bodolz, als er kürzlich vom Vorstand der VR-Stiftung, Roland Wierer, den gespendeten Defibrillator (kurz Defi) dankend entgegennahm. Wie Jörg Bauer und Armin Mesmer, beide Mitglied im Kuratorium der Stiftung, bei der offiziellen Übergabe des Defi-Sets beim Sportplatz in Enzisweiler erklärten, wolle man damit auch „die Verbundenheit mit der Region zum Ausdruck bringen“, zumal ein solches Gerät für Einheimische wie Gäste „ein Plus an Sicherheit“ bringt.

Bürgermeister Eisenbach hob in seiner Dankesrede hervor, dass der Defibrillator im Vereinsheim des BC Bodolz (BCB) genau am richtigen Platz sei, da es auf dem Gelände immer wieder mal zu Sportunfällen komme. Das wurde auch von Manfred Wydra, dem 1. Vorsitzenden des BCB, bestätigt: „Wir hatten bereits zwei solcher Fälle, wo wir dieses Gerät hätten brauchen können.“ Der Kasten, in dem das Defi-Set griffbereit verstaut ist, wurde im Vorraum des Vereinsheims aufgehängt, und zwar dort, wo es zu den Umkleidekabinen und Toiletten geht.

Nach der offiziellen Inbetriebnahme des gespendeten Defis nahmen neben Eisenbach und Wydra auch Sven Grünenburg, 2. Vorstand des BCB, sowie etliche Vereinsmitglieder an einer kurzen Einweisung in die Handhabung des Defis teil. Die Anschaffungskosten für das gespendete Gerät lagen laut Stiftungsvorstand Wierer bei knapp 3000 Euro. Defibrillatoren kommen vor allem bei Herzrhythmus-Störungen, dem sogenannten Kammerflimmern, zum Einsatz. Fachleute gehen davon aus, dass bis zu 75 Prozent der Betroffenen mit Hilfe eines solchen Geräts ohne bleibende Schäden gerettet werden können.

Die BodenseeBank, welche die „VR-Stiftung für Bürger am Bayerischen Bodensee“ – so lautet die genaue Bezeichnung – im Jahr 2009 gründete, hat ihrerseits in den vergangenen Jahren bereits mehrere Defibrillatoren an verschiedene Gemeinden in ihrem Geschäftsgebiet gespendet. Diese Geräte sind im SB-Bereich der BoBa-Filialen Wasserburg, Nonnenhorn, Oberreitnau und Schlachters, aber auch in der Hauptgeschäftsstelle der Genossenschaftsbank in Lindau installiert, wo sie rund um die Uhr erreicht werden können. Die VR-Stiftung hat seit ihrer Gründung nahezu 90 Projekte in der Region unterstützt und dafür insgesamt über 160000 Euro eingesetzt.