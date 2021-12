VR-Bank Ostalb spendet 5000 Euro für Unterkochen

Die VR-Bank Ostalb hat in die Zukunft ihrer Geschäftsstelle in Unterkochen investiert und ihre umgebauten Räumlichkeiten im Herzen von Unterkochen Mitte September wiedereröffnet. „Als Genossenschaftsbank liegt uns unsere Heimat sehr am Herzen,“ betont Vorstandsmitglied Ralf Baumbusch und ergänzt „Deshalb hat die VR-Bank in den ersten Monaten nach der Wiedereröffnung jede genossenschaftliche Beratung in der neuen Geschäftsstelle belohnt, indem sie pro Beratung zehn Euro als Spendenbetrag angesetzt hat.“ Einen Spendenbetrag in Höhe von 5000 Euro konnte jetzt an die Kindergärten vor Ort und an den Aalener Geschichtsverein für die Ruine Kocherburg symbolisch übergeben werden. Diese Spende stammt aus dem Gewinnspar-Spendentopf der Genossenschaftsbank, der dank vieler VR-Gewinnsparer monatlich mit einem kleinen Betrag je Los gefüllt wird. Aus diesem Gewinnspar-Spendentopf konnte die VR-Bank Ostalb in diesem Jahr einen Betrag in Höhe von rund 330000 Euro an ihre Region spenden.