VR-Bank Ostalb fördert die Region mit mehr als 324 000 Euro

Auch in diesem Jahr unterstützt die VR-Bank Ostalb eG zahlreiche gemeinnützige, kirchliche und mildtätige Organisationen und Vereine im gesamten Geschäftsgebiet. Zu den vielfältigen Spendenempfängern zählen Einrichtungen aus den Bereichen Kirche, Soziales, Sport, Schulen, Kindergärten, Kultur, Stiftungen.

Zustande kommt dieser große Spendentopf durch die zahlreichen VR-GewinnSparer der Genossenschaftsbank, die mit ihren rund 43 000 Gewinnsparlosen Monat für Monat mit jeweils 63 Cent pro Los den Spendentopf füllen. Gleichzeitig haben die Kunden durch den Loseinsatz die Chance auf Geld- sowie Sachpreise.

„Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele“ lautete schon das Motto bei den genossenschaftlichen Gründervätern Schulze-Delitzsch und Raiffeisen. Genau darauf fußt auch die Idee hinter der Crowdfundingplattform „Viele schaffen mehr“ und der Erfolg jedes einzelnen Projekts. In diesem Jahr konnten bereits zwölf Crowdfundingprojekte mit insgesamt mehr als 50 000 Euro Projektsumme davon circa 25 000 Euro Zuspende der VR-Bank Ostalb erfolgreich abgeschlossen werden.

Das größte Projekt in diesem Jahr ermöglichte der SHW Bergkapelle die Sanierung ihres Proberaums in Wasseralfingen. Auch das Programmkino Aalen „Kino am Kocher“ konnte dank eines Crowdfundingprojekts einige Anschaffungen für die verbesserte Ausstattung der neuen Räume im Kulturbahnhof tätigen.

Weitere vier neue VR-Mobile werden durch die spendenbasierte Übernahme der Leasingraten für die Dauer von drei Jahren an soziale Einrichtungen übergeben. Somit sind aktuell im Geschäftsgebiet der VR-Bank Ostalb insgesamt neun Fahrzeuge im Dienst der guten Sache unterwegs.

Zudem wurden mittels des kurzfristig ins Leben gerufenen „Soforthilfeprogramm Corona“ mehr als 10 000 Euro aus dem Spendenbudget an Vereine und Organisationen verteilt. Unter anderem erhielt auch der katholische Krankenpflegeverein Oberkochen eine Spende. Ausnahmsweise konnten damit auch laufende Kosten gedeckt und coronabedingte Einnahmenausfälle überbrückt werden.

Weil die soziale Projektwoche der VR-Bank-Auszubildenden situationsbedingt entfallen musste, in der sich die Azubis bei der Samariterstiftung Behindertenhilfe Ostalb in der Werkstatt an der Hochbrücke einbringen und gleichzeitig Erfahrungen im Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigung sammeln, unterstützten sie diese in Form einer Spende zur Anschaffung von Luftwechslern für die Werkstatt.

Im Rahmen der diesjährigen Weltsparwochen wurden pro getätigter Einzahlung 1,50 Euro als Spende für Kinder- und Jugendeinrichtungen gesammelt, so kamen durch die kleinen fleißigen Sparer aufgerundet 4000 Euro zusammen, von denen jeweils 1000 Euro an den Malteser Hilfsdienst e.V. Kinderhospizdienst Ostalb und Kinder- und Jugendklinik Ostalb gingen.

Bereits im ersten Quartal des Jahres 2020 lief eine ähnliche Spendenaktion im Zusammenhang mit Geldanlagen und Sparplänen in nachhaltige Fonds, infolge derer sich die Ortsgruppen Aalen und Schwäbisch Gmünd des Naturschutzbunds über Spenden freuen durften.

Fest verankert als Unternehmenswerte sind für die VR-Bank Ostalb Verantwortungsbewusstsein und Nachhaltigkeit basierend auf regionalem und sozialem Engagement, ethischen und moralischen Anforderungen sowie Ökologie und Ökonomie. Zum Ausdruck kommt dieses Bewusstsein auch durch die bereits jahrelange maßgebliche Unterstützung des Stiftungslehrstuhls „Erneuerbare Energien“ an der Hochschule Aalen aus Mitteln des Gewinnspar-Spendentopfs.

Passend zur Adventszeit werden im Rahmen des traditionellen Weihnachtsbaumschmückens kreative Dekorationen zur Verschönerung der Weihnachtsbäume in einigen Geschäftsstellen durch ortsansässige Kindergärten gebastelt, denen gleichzeitig eine kleine Spende zu Gute kommt.