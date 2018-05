VR-Bank: Mitglieder erhalten vier Prozent Dividende

Die Volksbank Raiffeisenbank (VR-Bank) Laupheim-Illertal eG zahlt im 150. Jahr ihres Bestehens an ihre Mitglieder vier Prozent Dividende. Vorstand Werner Rock ist bei der Vertreterversammlung am Donnerstagabend in der Festhalle in Kirchdorf vom baden-württembergischen Genossenschaftsverband mit der Ehrennadel in Silber und Urkunde ausgezeichnet worden.

„Es ist heute eine ganz besondere Vertreterversammlung“, die in den Geschichtsbüchern der Bank auch einen besonderen Platz einnehmen werde, sagte Vorstandsvorsitzender Dieter Ulrich zu Beginn seines Berichtes. Vor 150 Jahren hätten weitsichtige Persönlichkeiten den Mut gehabt, zwei Genossenschaftsbanken zu gründen. So wurde 1868 im Adler in Erolzheim der Landwirtschaftliche Kredit-Verein und im gleichen Jahr im Gasthof Germania in Laupheim die „Gewerbebank Laupheim“ gegründet. Die genossenschaftliche Idee war vor 150 Jahren in Deutschland noch neu. Der damals wirtschaftlich darbenden Bevölkerung Hilfe zur Selbsthilfe zur bieten, sei einer der wichtigsten Beweggründe gewesen, wie Dieter Ulrich erläuterte.

Vier Jahre nach der Fusion habe die VR-Bank Laupheim-Illertal ihre Position als innovative und leistungsstarke Genossenschaftsbank weiter ausgebaut, resümierte Dieter Ulrich. Regulatorik, Niedrigzinsphase, Digitalisierung und der Wettbewerb seien große Herausforderungen, „die wir angenommen haben“. Das überdurchschnittliche Wachstum in 2017 in allen Kundensegmenten zeige, „dass wir mit den nicht immer einfach zu treffenden Entscheidungen und Maßnahmen der vergangenen Jahre die richtigen Antworten auf das herausfordernde Umfeld gefunden haben“.

Für Baufinanzierung prämiert

Weiter lobte Dieter Ulrich die hohe Nachfrage nach gewerblichen und privaten Finanzierungen, das erfreuliche Wertpapier- und Vorsorgegeschäft sowie die höchste Eigenmittelzuweisung in der Geschichte der Bank: „Mit dem um ein Prozent auf vier Prozent reduzierten Dividendensatz liegen wir im Vergleich mit benachbarten Genossenschaftsbanken immer noch am oberen Rand der Dividendenskala.“ Mit einstimmigem Votum stimmten die Vertreter der Dividendenausschüttung zu.

Alexander Schöllhorn, Vorsitzender des Aufsichtsrats, berichtete über die Tätigkeit des Gremiums. Dieses habe den Jahresabschluss, den Lagebericht und die Verwendung des Jahresüberschusses geprüft und für in Ordnung befunden. Der Vorschlag für die Verwendung des Jahresüberschusses entspreche den Vorschriften der Satzung.

Kirchdorfs Bürgermeister Rainer Langenbacher nahm die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat vor, die ohne Gegenstimmen verlief. Launig gratulierte er in seinem Grußwort zum Jubiläum und zur Auszeichnung als beste Bank in Baden-Württemberg bei Baufinanzierungsberatungen. Langenbacher dankte für die Jubiläumsausschüttung in Höhe von 100 000 Euro an 111 Vereine und soziale Einrichtungen sowie für die Förderaktion zur Aufstellung von sechs E-Bike-Tankstellen.

Neues Mitglied im Aufsichtsrat

Vorstand Werner Rock könne auf 43Jahre genossenschaftliche Banktätigkeit, davon auf 22 Jahre Vorstandstätigkeit zurückblicken, sagte Mathias Juhl vom Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband. In Würdigung seiner Verdienste erhielt er unter Beifall der 160 Gäste von Mathias Juhl die Ehrennadel in Silber mit Urkunde des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes.

Hermann Härle war 17 Jahre im Aufsichtsrat und stellte sich nicht mehr zur Wahl. Von Mathias Juhl wurde er mit der Ehrenurkunde des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes ausgezeichnet. Die zur Wiederwahl stehenden Aufsichtsräte Dietmar Kögel, Dietmar Kaiser, Gerhard Mack und Thomas Makary wurden in ihren Ämtern bestätigt. Birgit Maurer aus Schwendi wurde für Hermann Härle neu in den Aufsichtsrat gewählt.