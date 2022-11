VR-Bank Laupheim-Illertal ist bereit für ihren ersten Adventskalender

Laupheim (sz) - Der Countdown für den ersten Adventskalender der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal läuft. Gut eine Woche vor dem ersten Dezember ist über die Vergabe der Spenden in Höhe von insgesamt 50.000 Euro entschieden worden. Das heißt: Die Spendenempfänger stehen fest, und ab dem ersten Dezember werden sie täglich durch das Öffnen der virtuellen Türchen bekannt gegeben.

Um einen Anteil am Spendentopf konnten sich Vereine und soziale Organisationen mit ihren Projekten bewerben. Bis zum verlängerten Anmeldeschluss am 21. November waren 106 Anträge eingegangen. Über die Vergabe des Großteils der Spendensumme, 36.750 Euro, hat nun unter notarieller Aufsicht das Los entschieden. Die Empfänger von weiteren 10.000 Euro hat eine bankinterne Jury ausgewählt. Für 15 Insektenhotels im Gesamtwert von 3250 Euro der VR-Bank-Stiftung hatten sich 49 Vereine beworben.

„Wir freuen uns sehr über die große Resonanz auf unsere Adventkalender-Aktion“, sagt VR-Bank-Vorstandsvorsitzender Dieter Ulrich. „Das zeigt, wie groß das soziale Engagement in unserer Region ist, und wie groß auch das Bedürfnis nach Unterstützung. Hier helfen wir als in der Region verwurzelte Bank gerne.“

„Spannend wird also der Advent für die 106 Bewerber“, heißt es in einer Pressemitteilung der VR-Bank. „Fünf davon kommen in den Genuss der durch die Jury vergebenen Spenden in Höhe von einmal 3000 Euro, dreimal 2000 Euro und einmal 1000 Euro.“ Die Namen verbergen sich hinter dem Türchen vom 24. Dezember. Die übrigen 101 Anträge kamen in die Lostrommel.

Unter der Aufsicht von Notar Peter Fritzenschaft zog Jennifer Guter die 60 Gewinner. Die Verlosung erfolgte gestaffelt nach Antrags- und Fördersummen. Diesem Schema folgend wurden die weiteren Gewinner ermittelt. „Mit diesem Verfahren wollten wir die Spendensumme möglichst gerecht verteilen“, erklärt Marion Fakler von der VR-Bank Laupheim-Illertal. Die 15 Vereine, die sich künftig über ein Insektenhotel freuen dürfen, werden am Nikolaustag bekannt gegeben. Wer eine Spende erhält, erfahren die Bewerber auf www.vr-li.de und auf den Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram.