VR-Bank Ellwangen hat wieder die Weihnachtsbaum-Aktion finanziert

Kürzlich hat in den Räumen der VR-Bank Ellwangen die traditionelle Spendenübergabe im Rahmen der Aktion „Kinder schmücken Weihnachtsbäume“ stattgefunden.

Stellvertretend für alle beteiligten Kindergärten waren Anja Wünsch, Leiterin des katholischen Kindergarten Schwabsbergs sowie Anke Häfele, Leiterin des evangelischen Kindergartens Adelmannsfelden und Silke Ehrmann, Leiterin vom städtischen Kindergarten Eggenrot, zu diesem Anlass in die VR Bank Ellwangen gekommen. Ebenso wie Ellwangens Citymanagerin Verena Kiedaisch.

Stolz präsentierte Vorstandssprecher Jürgen Hornung den Anwesenden einen Spendenbetrag in Höhe von 6350 Euro. Damit ist die Unterstützung der Aktion jährlich eine der größten Einzelspenden der VR-Bank Ellwangen.

Der Betrag setzt sich aus den Kosten für alle 63 Nordmanntannen in der Ellwanger Innenstadt, den Zuschüssen für Bastelmaterial für 28 Kindergärten und den Kosten für die neun Weihnachtsbäume in den Niederlassungen der VR-Bank Ellwangen zusammen.

„Es freut uns sehr, dass wir gemeinsam mit der Stadt Ellwangen durch die Aktion „Kinder schmücken Weihnachtsbäume“ für ein bisschen Normalität in der Weihnachtszeit für die mit am stärksten Betroffenen sorgen konnten.“, verkündete Jürgen Hornung. Schade sei, dass durch den nicht statt gefundenen Weihnachtsmarkt wohl deutlich weniger Bewunderer die Bäume zu Gesicht bekommen haben. Jedoch war die Aktion „Kinder schmücken Weihnachtsbäume“ im Jahr 2021 eine der wenigen Aktionen, die überhaupt über die Bühne gehen konnten. „Ich denke, dass gerade in dunklen Zeiten eine Aktion wie diese einen Lichtblick darstellt“, schloss Verena Kiedaisch den offiziellen Teil der Spendenübergabe ab.