VR-Bank Alb-Blau-Donau und Polizei informieren über Betrugsmaschen

Region (sz) - Die VR-Bank Alb-Blau-Donau und Polizei informieren in den kommenden Tagen in mehreren Orten über Betrugsmaschen. Egal ob Enkeltrick, bei dem der Enkel einen Unfall gehabt haben soll und deshalb schnell Geld braucht, oder falsche Polizisten, die vorgeben, Wertgegenstände wie Schmuck in Sicherheit zu bringen: Betrugsmaschen gebe es viele, heißt es in einer Pressemitteilung der VR-Bank.

Vor allem in jüngster Zeit hätten sich Betrugsversuche gehäuft, bei denen die Täter versuchen, durch verschiedene Maschen an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Aus diesem Grund gibt es von der VR-Bank Alb-Blau-Donau und dem Polizeipräsidium Ulm vom 10. bis zum 17. Dezember eine Aktionswoche zum Thema Betrug. Dabei wird darüber informiert, welche Betrugsmaschen es gibt, was man selbst tun kann, um sich besser zu schützen und welche Möglichkeiten es gibt, falls ein Betrug passiert ist.

Zum Auftakt ist die Polizei mit ihrem Informationsfahrzeug am Samstag, 10. Dezember, auf dem Ehinger Wochenmarkt in der Hauptstraße vor der Marien-Apotheke. Die VR-Bank Alb-Blau-Donau ergänzt das Angebot mit Informationen darüber, was man tun kann, wenn ein Betrug passiert ist.

In der Woche darauf, vom 12. Dezember bis 16. Dezember, geht die Aktionswoche zum Thema Betrug in den Filialen der VR-Bank Alb-Blau-Donau weiter. Dann gibt es vor Ort von der VR-Bank und von der Polizei Informationen zum Thema Betrug: am Montag, 12. Dezember, von 14 bis 16.30 Uhr in Ehingen, am Dienstag, 13. Dezember, von 9 bis 12.15 Uhr in Dellmensingen, am Mittwoch, 14. Dezember, von 9 bis 12.15 Uhr in Obermarchtal, am Donnerstag, 15. Dezember, von 9 bis 12.15 Uhr in Oberdischingen, und am Freitag, 16. Dezember, von 14 bis 16.30 Uhr in Blaubeuren.

Am Samstag, 17. Dezember, werden Polizei und VR-Bank Alb-Blau-Donau auf dem Wochenmarkt in Blaubeuren sein. Auch da erhalten die Bürgerinnen und Bürger Informationen zum Thema Betrug.