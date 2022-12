Vorweihnachtliches Konzert des Johann-Vanotti-Gymnasiums

Die Mittel- und Oberstufenensembles des Johann-Vanotti-Gymnasiums Ehingen (JVG) veranstalten am Dienstag, 13. Dezember, um 19 Uhr das traditionelle vorweihnachtliche Konzert in der Sankt Vinzenzkirche in Untermarchtal. Das sinfonische Blasorchester wird mit über 70 Schülerinnen und Schülern unter der Leitung des Musiklehrers Thomas Lämmle das Konzert mit festlichen Klängen eröffnen. Ein Höhepunkt stellt im Programm dann sicherlich das „Finale“ aus der 3. Sinfonie von Camille Saint-Saens dar; hierzu wird Simon Leibing als Solist an der Orgel gemeinsam mit dem sinfonischen Blasorchester musizieren.

Das Streichorchester wird unter der Leitung der Musiklehrerin Gabi Lang „Heiligste Nacht“, „Tochter Zion“ und „Appalachian Sunrise“ spielen. Im dritten Programmteil wird der Mittel- und Oberstufenchor unter der Leitung des Musiklehrers Simon Föhr zunächst die drei Stücke „Cantate!“, „Awesome“ und den Gospel „Praise his holy name!“ singen. Anschließend wird der Chor durch die Chorklasse 7 (Leitung Gabi Lang) und den Musikkurs der Klasse 11 verstärkt. Gemeinsam werden zum Finale noch die Stücke „Carol of the bells“, „The Rose“ und Karl Jenkins „Adiemus“ erklingen. Der Eintritt ist frei.