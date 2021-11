Vorverkauf für Mainau-Musical-Nights beginnen

Wer ein Geschenk sucht, kann Musikfreunden mit einer Karte für eine der sieben Shows im Rahmen der Mainau-Musical-Nights eine Freude machen. Der Vorverkauf beginnt, bis Weihnachten gibt es einen Frühbucherrabatt von zehn Euro pro Karte.

Bekannte Musicalstars bringen bringen vom 27. Juli bis 6. August ein gemischtes Programm auf die Blumeninsel. Los geht’s am 27. Juli mit „musicalpeople feat. Südwest Philharmonie Konstanz“, einer Reise durch die bekanntesten Musicals, begleitet von der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz.

Wieder dabei ist am 28. Juli „Mamma Mia meets Udo Jürgens“ mit den Songs von Udo Jürgens und ABBA – auch mit Songs aus dem neuen Album „Voyage“. Bei „Dreams Come True“ am 29. Juli, sind Songs aus den Musicals „Tarzan“, „König der Löwen“ oder „Aladdin“ zu hören. Am 30. Juli wird’s bei „Let’s Rock“ sind auf der Insel Mainau Songs von „Bon Jovi“, „Foreigner“, „Guns N’Roses“ oder „Queen“ zu hören.

Am 4. August treten „Nils Strassburg & die Roll Agents“ auf. Nils Strassburg wurde 2012 von Time Warner zum „besten Elvis-Interpreten Deutschlands“ gekürt. Neu im Programm ist „Falco meets Mercury“ am 5. August, das die Musik der 80er-Jahre-Ikonen Falco und Freddy Mercury auf der Bühne vereint. Zum Abschluss gibt es am 6. August die „Große Schlagernacht“ mit Liedern von Wolfang Petry und Udo Lindenberg.

Tickets gibt es zum Preis ab 39,95 Euro unter www.muscialpeople.de oder bei Reservix und Eventim.