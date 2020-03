Vortragsabend für Milchbauern

Der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM) im Kreis Biberach will über die Zukunft des Milchmarkts diskutieren. Dazu lädt er am Mittwoch, 4. März, um 20 Uhr in das Gasthaus Adler in Hürbel ein. Angesichts der wirtschaftlichen Situation der Milchbauern sei es unumgänglich, dass es eine Änderung der Agrarmarktpolitik geben müsse, heißt es in der Ankündigung. Der BDM habe hierzu seine Sektorstrategie 2030 im vergangenen Jahr vorgestellt. Input für die Diskussion in Hürbel gibt es durch den Fachvortrag von Johannes Klaus, Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband, zum Thema „Der Milchmarkt und seine Herausforderungen im neuen Jahrzehnt“. Anschließend gibt Peter Egle von Kreisveterinäramt einen Überblick über aktuelle Fragen zu Tiergesundheit und Blauzungenkrankheit. Beide Referenten stehen für eine Diskussion zur Verfügung.