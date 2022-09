Vortrag zur europäischen Sicherheit

Dornstadt (sz) - Die Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP) Sektion Ulm veranstaltet am Dienstag, 4. Oktober, um 19 Uhr im Casino Rommelkaserne in Dornstadt, Auf dem Lerchenfeld 1, einen Vortrag zum Thema „EU – Verteidigungsinitiativen“. Anstoß ist eine Forderung des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, die EU selbst müsse eine geostrategische Identität entwickeln, um in der Weltpolitik eine Rolle spielen zu können. Das werfe die Frage auf: Wie aber kann eine solche Identität aussehen?

Für manche liege die Antwort in einer Europäischen Armee. Schon oft gab es Vorstöße in diese Richtung, die aber nie umgesetzt wurden. Ist jetzt aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ihre Zeit gekommen? Diese Frage stellt Referent Bernd-Ulrich von Wegerer, bis 2021 bei der Ständigen Vertretung Deutschlands bei der EU. Die Teilnahme am Vortrag ist kostenfrei, aber eine Anmeldung ist erforderlich bis 02. Oktober an: goetze.w@gmail.com.