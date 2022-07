Vortrag zum Thema Nachtsichtfähigkeit für Bundeswehr und Polizei

Dornstadt (sz) - Ein Vortrag mit dem Thema: „Die Nacht zum Tage machen: Nachtsichtfähigkeit für Bundeswehr (Bw) und Polizei“ steht am Mittwoch, 20. Juli, um 19 Uhr im Casino der Rommelkaserne in Dornstadt, Auf dem Lerchenfeld 1, auf der Tagesordnung. Der Referent ist Diplomkaufmann Sebastian Bauer. In der Ankündigung heißt es: „Die Durchführung von Operationen im kompletten Einsatzspektrum, in allen Einsatzräumen und zu jeder Tageszeit, ist eine essentielle Anforderung an spezielle Kräfte der Bundeswehr und Polizei. Einsätze bei Nacht werden durch moderne Elektrooptiken ermöglicht. Dabei gehen die Anforderungen über das reine Sehen bei Nacht hinaus. Die Befähigung zur Observation, Zielidentifizierung und -markierung werden gleichermaßen gefordert.“

Veranstalter ist die Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP), Sektion Ulm. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich bis 18. Juli per E-Mail an goetze.w@gmail.com