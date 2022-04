Vortrag zu Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht

Biberach (sz) - Wer entscheidet für einen, wenn man selbst dazu nicht mehr in der Lage ist? Ein Vortrag der VHS am Mittwoch, 27. April, behandelt alle Fragen rund um die Themen Patientenverfügung und rechtliche Vertretung.

Es ist ein Thema, das nicht mehr nur Senioren vorbehalten ist: Jeder, ganz egal in welcher Lebensphase er sich befindet, sollte sich damit beschäftigen, wer für ihn entscheidet, wenn es ihm selbst einmal nicht mehr möglich ist.

Was man dabei beachten muss, darauf geht Andreas Hofer vom Betreuungsverein Biberach bei seinem Vortrag am Mittwoch, 27. April, von 19 bis 20.30 Uhr in der Lernwerkstatt der Stadtbücherei ein. Die Teilnahme kostet acht Euro. Eine Anmeldung bis fünf Tage vor dem Vortrag ist erforderlich unter www.vhs-biberach.de, per E-Mail an vhs@biberach-riss.de oder telefonisch unter 07351 51 338.