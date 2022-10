Vortrag zu Karrieremöglichkeiten

Für die Teilnahme online ist eine Anmeldung per E-Mail erforderlich an vdi@hs-albsig.de .

Albstadt (sz) - Karriere im Berufsleben: Welche Kompetenzen erwarten Unternehmen von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Darüber referiert Wolfram Fischer vom VDI am Mittwoch, 26. Oktober, ab 19.15 Uhr an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen, wie die Hochschule ankündigt. Ziel sei es, die persönlichen fachlichen und methodischen Kompetenzen herauszustellen und zu stärken – denn Auftreten, Verhalten, Zusammenarbeit und Führungsstil beeinflussten die Chancen für Erfolg und Karriere.

Die Teilnahme ist kostenlos, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Vor Ort findet der Vortrag an der Hochschule in Albstadt, Poststraße 6, in Raum 205-018 statt. Interessierte können sich auch online dazu schalten.