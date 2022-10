Vortrag zu Fasnet und Kirche

Die Narrenzunft Vetter Guser Sigmaringen lädt am Freitag, 28. Oktober, um 19.30 Uhr zu einem Vortrag mit dem Titel „Fasnet – Fasching – Karneval – Was hat das mit der Kirche zu tun?“ von Hermann Brodmann ein. Sie findet im Bildungszentrum Gorheim statt, der Eintritt kostet vier Euro, mit Abokarte drei Euro.

Immer wieder werde behauptet, die Fasnet sei ein heidnischer Brauch, so die Narrenzunft in ihrer Ankündigung. Nach heutigem Stand der Forschung sei die Fasnet jedoch ein dem christlichen Jahreslauf entsprungenes Fest und orientiere sich an Ostern. Der Vortrag soll die Verwurzelung der Fasnet im Kirchenjahr zeigen und die Figur des Narren als Verkörperung all dessen, wovon man sich als rechter Christenmensch enthalten soll, vorstellen.

Hermann Brodmann arbeitet als Pastoralreferent in der Seelsorgeeinheit Sigmaringen. Der katholische Theologe ist Ehrenrat der Narrenzunft Vetter Guser Sigmaringen und seit Kindheitstagen aktiver Narr. Der Vortrag findet in Kooperation mit der katholischen Seelsorgeeinheit Sigmaringen statt.