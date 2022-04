Vortrag von Alexander Huber in der Stadthalle

Balingen (sz) - Der Alpinismus hat das Bild der Berge verändert. Wurden sie als lebensfeindlich und bedrohlich wahrgenommen, so rückt heute der Alpinismus diese steile Welt in ein anderes Licht. Am Montag, 2. Mai, um 19.30 Uhr zeigt Alexander Huber in der Stadthalle Balingen unter der Überschrift „Die steile Welt der Berge“ seine schönsten und auch eindrucksvollsten Momente beim Klettern.

Huber wirft auch einen kritischen Blick auf die Entwicklungen. Waren zuerst die Gipfel der Alpen die vorrangigen Ziele der Bergsteiger, so wurden es bald die Grate und die schwierigen Wände. Als dann auch die höchsten Gipfel der Erde, die Achttausender, bestiegen waren, glaubte man, der Alpinismus wäre an seinem logischen Ende angekommen.

Für Huber ist das Bergsteigen noch nicht am Ende, ganz im Gegenteil: für ihn ist der Alpinismus noch nie so lebendig wie heute

Dieser Vortrag ist ein Nachholtermin vom 25. Januar 2021 bzw. 8. November 2021. Tickets behalten ihre Gültigkeit. Karten für 19,50 Euro sind erhältlich bei der Stadthalle Balingen, unter Telefon 07433 / 9 00 84 20, auf www.stadthalle-balingen.de sowie bei allen Easy-Ticket Vorverkaufsstellen.