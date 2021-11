Vortrag in Weingarten beleuchtet das Phänomen Verschwörungsmythen

Im Evangelischen Martin-Luther-Gemeindehaus in Weingarten oder auch virtuell via Zoom findet am Donnerstag, 25. November, um 19 Uhr ein Vortrag mit Dr. Marc Grimm unter dem Titel „Der Verschwörungsmythos als Weltanschauung – eine sozialpsychologische Untersuchung des Antisemitismus“ statt.

Verschwörungsmythen sind keine gesellschaftlichen Randphänomene mehr, sie erreichen durch die sozialen Medien ein größeres Publikum und erscheinen als abwegige, aber unterhaltsame Falsch-Nachrichten. Verschwörungsmythen landen dabei laut Grimm häufig nicht zufällig bei Antisemitismus.

Zur Veranstaltung lädt die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Begegnung. Nähere Infos und Anmeldung unter www.cjb-rv.de.