Vortrag für mehr Schutz vor Betrug und Diebstahl

Das Ziel der Täter ist dabei stets das gleiche: Durch Tricks und Täuschungen an Geld oder Wertgegenstände älterer Menschen zu gelangen. Um sich besser vor Betrug oder Diebstahl zu wappnen, bietet die Polizeipräsidiums Ravensburg in der Festhalle Ablach am Dienstag, 6. September, einen Vortrag zur Kriminalprävention an. Dazu hat die Seniorengemeinschaft Ablach in einer Pressemitteilung eingeladen. Im Fokus stehen dabei nach Angaben des Vereins Betrugsmaschen an der Haustür, am Telefon, im Internet, unterwegs und am Bankautomat. Weiter wolle die Polizei über Einbruch- und Opferschutz aufklären. Beginn der Veranstaltung ist um 14 Uhr.