Vortrag für Eltern über „Demokratie beginnt in der Familie“

Biberach (sz) - Einen Vortrag für Eltern mit dem Titel „Demokratie beginnt in der Familie“ beitet die Familien-Bildungsstätte Biberach an. Los geht’s am Dienstag, 20. September, um 19.30 Uhr im Martin-Luther-Gemeindehaus, Waldseer Str. 20. Referenten ist Friederike Höhndorf, Individualpsychologische Beraterin und Ermutigungstrainerin.

Nicht in Berlin wird Demokratie „erfunden“ – sie bestimmt auch den Alltag jeder Familie, die friedfertig zusammenlebt. Wenn Eltern Gleichwertigkeit und Ermutigung in ihren Erziehungsstil integrieren, haben sie weniger Diskussionen um die immer gleichen Themen und erreichen mehr Kooperation seitens der Kinder. Eine gute Möglichkeit hierzu ist der regelmäßige Familienrat, der allen Familienmitgliedern gerecht wird. Schon sehr kleine Kinder können und wollen Aufgaben und Verantwortung übernehmen, wenn Sie dazu liebevoll angeleitet werden. Das Ergebnis: Die Atmosphäre in der Familie verbessert sich eklatant, Eltern können mehr Verantwortung abgeben und die Kinder verstehen besser, warum bestimmte Wünsche nicht immer gleich erfüllt werden (können), heißt es in der Pressemitteilung. Friederike Höhndorf ist ausgebildete Familienrat-Trainerin und bringt eine Vielzahl von Beispielen aus der Praxis mit. Im Anschluss an den Vortrag bekommen die Teilnehmenden Buchtipps und viele praktische Hinweise, mit denen sie in Ihrem Erziehungsalltag sofort etwas anfangen können. Um dieses Thema weiter zu vertiefen, bietet die Familien-Bildungsstätte ergänzend an drei Samstagen für Interessierte ein Familien-Training an. Termine sind am 24. Spetmeber, 15.Oktober und 12. November, jeweils samstags, 10 bis 12 und 13 bis 15 Uhr. Eine Anmeldung ist möglich unter Telefon 07351 / 756 88 oder per mail info@fbs-biberach.de.