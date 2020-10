Vortrag des Facharztes ist online zu sehen: „Mein Kind hustet – darf es in die Schule?“

Muss das Kind in Zeiten von Corona in die Kita oder Schule, wenn dessen Nase läuft oder es hustet? In einem Vortrag im Medienhaus der „Schwäbischen Zeitung“ in Ravensburg hatte Professor Josef Rosenecker, Chefarzt der Pädiatrischen Pneumologie und Allergologie an den Fachkliniken Wangen, erklärt, wie die Symptome aussehen, wie sie einzuschätzen sind und was im Zweifelsfall zu tun ist. Wegen der großen Nachfrage kann sein Vortrag nun online angesehen werden. teilen die Waldburg-Zeil-Kliniken mit.