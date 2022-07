Vortrag beleuchtet die „Herausforderung Demenz“

Aalen (an) - „Herausforderung Demenz“ heißt ein Vortrag, der am Donnerstag, 21. Juli, um 17 Uhr im Landratsamt im Großen Sitzungssaal stattfindet. Ute Hauser, Geschäftsführerin der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg, wird dabei Grundlagen für mehr Verständnis, eine bessere Kommunikation und einen angemessenen Umgang mit Menschen mit Demenz vermitteln. Außerdem erklärt sie, welche Entlastungs- und Unterstützungsmöglichkeiten es für Betroffene und Angehörige gibt.

„Meine Mutter ist an Alzheimer erkrankt. Es hat damit angefangen, dass sie sich immer mehr von allen Aktivitäten und auch von uns und ihren Freunden zurückgezogen hat. Sie hat an nichts mehr Interesse und geht kaum noch aus dem Haus. Dabei war sie ihr Leben lang so ein aktiver Mensch. Wir bieten ihr ständig unsere Hilfe an, machen Vorschläge für Aktivitäten in Gruppen oder mit uns gemeinsam. Sie lehnt einfach alles ab. Was können wir tun?“

Solche oder ähnliche Situationen beschreiben Angehörige am Beratungstelefon der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg (0711 / 248496-63), wo Beraterinnen über 1200 Anrufe im Jahr entgegennehmen und rund um das Thema Demenz beraten. Sie wissen: Die Betreuung und Pflege von Menschen mit Demenz stellt Angehörige vor große Herausforderungen.

Oft fällt es schwer, das Verhalten von Menschen mit Demenz zu verstehen, es einzuordnen und einen guten Kontakt herzustellen. Dabei können Kenntnisse zum Krankheitsbild, zu den Symptomen und zu den Auswirkungen auf Verhalten und Erleben helfen, Konflikte und Belastungen auf beiden Seiten zu reduzieren.