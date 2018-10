Vortrag über Patientenverfügung

Bad Waldsee (sz) - Die Sozialstation Gute Beth lädt zu einem Vortrag über das Thema „Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht“ am Donnerstag, 15. November, ab 15 Uhr in den Wohnpark im Schloss in Bad Waldsee ein.

In seinem Vortrag informiert Refernt Hans Zimmerer darüber, was im Hinblick auf eine Krankheit oder einen Unfall an persönlicher Vorsorge getroffen werden kann, um die Angehörigen zu entlasten. Immer mehr Menschen machen davon nach Angaben des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes Gebrauch. Laut einer aktuellen Umfrage haben bundesweit 43 Prozent aller Bürger eine Regelung für ihre medizinische Versorgung für den Fall, dass sie sich nicht mehr selbst äußern können, heißt es in einer Ankündigung. Der Referent steht nach seinem Vortrag für Fragen zur Verfügung. Der Eintritt ist frei.