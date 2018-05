Ein Vortrag über Lebenszufriedenheit findet am Freitag, 15. Juni, um 19.30 Uhr im Palais Adelmann statt. Referent ist Frank Fuhrmann.

Der Inhalt: Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit: Das sind die drei großen Wünsche, die jeder Mensch hat. Ein gesundes, erfolgreiches und zufriedenes Leben zu führen ist trainierbar wie ein Muskel, sagt Frank Fuhrmann. „Zuerst widme dich deiner inneren Zufriedenheit und übe dich täglich darin, deine positive Grundeinstellung zu erweitern. Mit diesem gesteigerten Wohlbefinden wirst du ein gesünderes und längeres Leben führen. Um deine Zufriedenheit zu unterstützen, helfen dir Deine Stärken, Ressourcen und eigenen Werte. Dein Lebenssinn und die damit verbundenen Ziele sind die Motivation und Grundlage für ein erfolgreiches Leben.

Der Vortrag verspricht: Lerne, wie du aus dem Hamsterrad des Lebens aussteigen kannst und gerade deswegen mehr Erfolg hast. Du wirst erkennen, was dir in Deinem Leben wirklich wichtig ist und wie du deine Ziele jederzeit erreichen kannst. Deine Einstellung zum Leben entscheidet darüber, ob dein Leben leicht, begeisternd und fröhlich ist. Das Leben ist ein Berg und kein Strand. Du lernst, wie du mit den Veränderungen in deinem Leben umgehen kannst und daraus gestärkt hervorgehst. Lebe ein zufriedenes, harmonisches und erfülltes Leben im privaten und im beruflichen Alltag